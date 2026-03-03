Лучшие фильмы, сменившие современный кинематограф — от студии А24

Фрагменты из фильмов "Кит" и "Комната". Коллаж: Новини.LIVE

Независимая студия A24 имеет хорошую репутацию в кинопрокате. Это уже определенный знак качества. Они смело экспериментируют с жанрами и таким образом создают настоящие шедевры.

Новини.LIVE расскажет о четырех фильмах студии, которые стоит посмотреть.

Лучшие фильмы независимой студии А24

"Комната" (2015)

Представьте, что вся ваша жизнь ограничивается одной комнатой. Маленький Джек родился и вырос именно так — в одном замкнутом пространстве вместе с матерью. Для него это весь мир, а для мамы это испытание и одновременно невероятная сила любви. Она создала собственную маленькую вселенную, где ребенок может чувствовать себя в безопасности. Но однажды у них таки появляется шанс сбежать.

"Неограненные драгоценности" (2019)

История Говарда Ретнера — владельца ювелирного бизнеса в Нью-Йорке, который рискует всем из-за страсти к ставкам. Долги растут, а надежда на удачу — это единственное спасение. Однажды ему везет: он находит редкий опал из Эфиопии, который может стать сделкой всей его жизни.

"Кит" (2022)

Это психологическая драма об одиноком профессоре Чарли. Он тяжело болен и почти не покидает свой дом, общение ограничено только сиделкой Лиз. Его занятия со студентами проходят онлайн, и он скрывает камеру, потому что стесняется своего тела. Когда-то Чарли покинул семью, но теперь стремится восстановить связь с дочерью Элли. Очень тяжелая морально история, которая цепляет.

"Марти Суприм. Гений комбинаций" (2026)

Действие переносит нас в 1950-е. Марти — молодой человек с большой мечтой, которую никто не понимает. Он стремится получить признание в мире настольного тенниса и готов рисковать всем ради своей цели.

