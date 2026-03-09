Фильмы, что под запретом в разных странах — 4 скандальные ленты

Сцена из фильма "Барби". Кадр из видео

Иногда фильмы вызывают ажиотаж не только в кино, но и в политическом мире. Некоторые ленты настолько провоцируют общество, что их просто запрещают. Самые популярные причины: чрезмерная жестокость, религиозные споры или даже политические конфликты.

Новини.LIVE собрали несколько известных фильмов, которые в разных странах оказались под запретом.

Какие фильмы запрещены в мире

"Холокост каннибалов" (1979)

Этот фильм давно получил репутацию одного из самых скандальных в истории кино. И дело не только в сюжете. Ленту запретили более чем в сорока странах из-за чрезвычайно жестоких сцен, в том числе из-за реальных убийств животных во время съемок.

История начинается довольно типично для приключенческого кино: группа молодых документалистов отправляется в джунгли Амазонии, чтобы снять сенсационный материал о жизни местных племен. Но их путешествие быстро превращается в кошмар. Амбиции, провокации и пренебрежение к культуре аборигенов постепенно приводят к трагедии.

Фильм в свое время стал причиной настоящего скандала: режиссера даже вызвали в суд.

"Сербский фильм"

Еще одна лента, которая получила славу "самой тяжелой для просмотра". Она настолько шокировала зрителей и цензоров, что в ряде стран ее полностью запретили или показывали только в сильно сокращенной версии.

В центре истории бывшая звезда фильмов для взрослых, который соглашается на участие в загадочном арт-проекте. Мужчина надеется заработать денег и вернуться в профессию, но очень быстро понимает, что попал в опасную ловушку.

Постепенно съемки превращаются в жуткий эксперимент, где граница между кино и реальностью стирается. Именно из-за чрезвычайно жестоких сцен фильм вызвал волну возмущения и запретов в нескольких странах Европы.

"Код да Винчи"

Эта лента, снятая по популярному роману Дэна Брауна, на первый взгляд напоминает классический детектив с загадками и историческими тайнами. Однако после выхода фильма в некоторых странах начались серьезные споры.

В центре сюжета — профессор Гарвардского университета Роберт Лэнгдон, который внезапно оказывается под подозрением в убийстве. Чтобы доказать свою невиновность, ему приходится разгадывать сложные шифры и следовать подсказкам, спрятанным в произведениях искусства.

Проблема заключалась в том, что фильм затрагивал темы, связанные с христианством и тайнами церкви. Именно это и вызвало резкую реакцию у некоторых религиозных сообществ. В нескольких странах картину временно запрещали или ограничивали показы.

"Барби" (2023)

На первый взгляд, сложно представить, что яркий фильм о культовой кукле может стать предметом международных споров. Но и такое бывает.

Лента рассказывает историю Барби, которая живет в безупречном, почти сказочном мире. Ее жизнь состоит из вечеринок, красивых нарядов и беззаботных дней. Но однажды идеальная картинка начинает рушиться, и героине приходится отправиться в реальный мир, чтобы понять, кем она является на самом деле.

Во Вьетнаме фильм запретили из-за короткого эпизода с картой, на которой изображена так называемая "девятитреугольная линия". Этот символ связан с территориальными спорами в Южно-Китайском море, поэтому вокруг него сразу возник политический скандал.

