Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино "Путь к преступлению" с Крисом Гемсвортом: обзор криминальной новинки

"Путь к преступлению" с Крисом Гемсвортом: обзор криминальной новинки

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 19:22
Крис Хемсворт и Хэлли Берри. Коллаж: Новини.LIVE

В этом 2026 году вышел криминальный триллер "Путь к преступлению" — фильм о неуловимом грабителе, которого сыграл Крис Хемсворт. И это вовсе не еще один банальный криминал, а что-то более интересное.

Новини.LIVE расскажет, о чем фильм.

Читайте также:

Почему стоит посмотреть "Путь к преступлению"

В центре сюжета фильма трое людей, чьи пути пересекаются неожиданным образом. Майк (Крис Хемсворт) — молодой, привлекательный, стильный, но одинокий. Он похищает драгоценности, избегая насилия, живет по четким правилам и стремится начать жизнь с чистого листа. Майк хочет уйти от своего наставника, но для этого ему надо провернуть еще одно, последнее, большое дело.

Одновременно детектив Лу Лубесник (Марк Руффало) ведет собственное расследование ограблений на трассе 101. Он единственный, кто верит в связь между делами, но участок и руководство ставят его мнение под сомнение. Личная жизнь Лу тоже на грани: жена оставила его после измен, и он пытается обрести внутреннее спокойствие через йогу и переезд на побережье.

Параллельно Шэрон Колвин (Хэлли Берри), опытный страховой брокер, испытывает давление из-за возраста и дискриминации на работе. Клиенты предпочитают молодых девушек, а карьерный рост постоянно блокируется мужским коллективом. Но она решает не сдаваться и эта борьба становится ее собственной маленькой войной.

В какой-то момент пути Майка, Лу и Шэрон пересекаются. Все трое оказываются в спирали риска и перемен: грабитель стремится убежать от наставника и преступного мира, детектив хочет доказать свою правду, а Шэрон пытается доказать себе и всем вокруг, что возраст не приговор и она таки еще способна на многое.

Ранее мы писали о том, какой новый боевик стоит сохранить себе на вечер. Над некоторыми местами можно даже посмеяться.

Также мы сообщали, какие триллеры больше напоминают ловушку для ума. В этих историях каждая деталь должна настораживать.

кино фильм ограбление актеры триллеры
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации