"Путь к преступлению" с Крисом Гемсвортом: обзор криминальной новинки

Крис Хемсворт и Хэлли Берри. Коллаж: Новини.LIVE

В этом 2026 году вышел криминальный триллер "Путь к преступлению" — фильм о неуловимом грабителе, которого сыграл Крис Хемсворт. И это вовсе не еще один банальный криминал, а что-то более интересное.

Читайте также:

Почему стоит посмотреть "Путь к преступлению"

В центре сюжета фильма трое людей, чьи пути пересекаются неожиданным образом. Майк (Крис Хемсворт) — молодой, привлекательный, стильный, но одинокий. Он похищает драгоценности, избегая насилия, живет по четким правилам и стремится начать жизнь с чистого листа. Майк хочет уйти от своего наставника, но для этого ему надо провернуть еще одно, последнее, большое дело.

Одновременно детектив Лу Лубесник (Марк Руффало) ведет собственное расследование ограблений на трассе 101. Он единственный, кто верит в связь между делами, но участок и руководство ставят его мнение под сомнение. Личная жизнь Лу тоже на грани: жена оставила его после измен, и он пытается обрести внутреннее спокойствие через йогу и переезд на побережье.

Параллельно Шэрон Колвин (Хэлли Берри), опытный страховой брокер, испытывает давление из-за возраста и дискриминации на работе. Клиенты предпочитают молодых девушек, а карьерный рост постоянно блокируется мужским коллективом. Но она решает не сдаваться и эта борьба становится ее собственной маленькой войной.

В какой-то момент пути Майка, Лу и Шэрон пересекаются. Все трое оказываются в спирали риска и перемен: грабитель стремится убежать от наставника и преступного мира, детектив хочет доказать свою правду, а Шэрон пытается доказать себе и всем вокруг, что возраст не приговор и она таки еще способна на многое.

Ранее мы писали о том, какой новый боевик стоит сохранить себе на вечер. Над некоторыми местами можно даже посмеяться.

Также мы сообщали, какие триллеры больше напоминают ловушку для ума. В этих историях каждая деталь должна настораживать.