Головна Кіно "Шлях до злочину" з Крісом Гемсвортом: огляд кримінальної новинки

"Шлях до злочину" з Крісом Гемсвортом: огляд кримінальної новинки

Дата публікації: 17 березня 2026 19:22
Кріс Гемсворт і Геллі Беррі. Колаж: Новини.LIVE

Цього 2026 року вийшов кримінальний трилер "Шлях до злочину" — фільм про невловимого грабіжника, хитрі афери та тих, хто намагається його впіймати. І якщо ви думаєте, що це ще один банальний кримінал, будьте готові, бо цій історії є чим вас здивувати.

Новини.LIVE розповість, про що фільм.

Реклама
Читайте також:

Чому варто подивитись "Шлях до злочину"

У центрі сюжету фільму троє людей, чиї шляхи перетинаються несподіваним чином. Майк (Кріс Гемсворт) — молодий, привабливий, стильний, але самотній. Він викрадає коштовності, уникаючи насильства, живе за чіткими правилами і прагне розпочати життя з чистого аркуша. Майк хоче піти від свого наставника, але для цього йому треба провернути ще одну, останню, велику справу.

Одночасно детектив Лу Лубєснік (Марк Руффало) веде власне розслідування пограбувань на трасі 101. Він єдиний, хто вірить у зв’язок між справами, але відділок і керівництво ставлять його думку під сумнів. Особисте життя Лу теж на межі: дружина залишила його після зрад, і він намагається знайти внутрішній спокій через йогу та переїзд на узбережжя.

Паралельно Шерон Колвін (Геллі Беррі), досвідчена страхова брокерка, відчуває тиск через вік і дискримінацію на роботі. Клієнти віддають перевагу молодим дівчатам, а кар’єрний ріст постійно блокується чоловічим колективом. Але вона вирішує не здаватися і ця боротьба стає її власною маленькою війною.

У якийсь момент шляхи Майка, Лу і Шерон перетинаються. Всі троє опиняються у спіралі ризику та змін: грабіжник прагне втекти від наставника та злочинного світу, детектив хоче довести свою правду, а Шерон намагається довести собі і всім навколо, що вік не вирок і вона таки ще здатна на багато що.

Раніше ми писали про те, який новий бойовик варто зберегти собі на вечір. Над деякими місцями можна навіть посміятися. 

Також ми повідомляли, які трилери більше нагадують пастку для розуму. В цих історіях кожна деталь має насторожувати.

фільм фільм пограбування актори трилери
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Ксенія Микулець
