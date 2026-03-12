Легендарные актеры в новом фильме Гая Ричи — когда премьера

Сцена из фильма "Грязные деньги". Кадр из видео

Когда за создание кино берется Гай Ричи, сразу возникают большие ожидания. У него выходит не просто криминальная история со стрельбой и погонями, а нечто большее. В его фильмах всегда есть яркие персонажи и привлекательная британская дерзость, которую сложно повторить кому-то другому.

Новини.LIVE расскажет о новой ленте Гая Ричи, которая стоит внимания.

Реклама

Читайте также:

Какой новый фильм от Гая Ричи стоит посмотреть

Речь идет о фильме "Грязные деньги", которая имеет все шансы стать одной из самых громких криминальных премьер ближайшего времени. Ричи снова возвращается к теме риска, больших ставок и людей, которые работают там, где законы не работают.

В центре истории двое профессионалов, которые специализируются на эвакуационных операциях. Их работа — вытаскивать людей из самых опасных ситуаций. Но новое задание оказывается значительно сложнее, чем они ожидали.

Героям поручают организовать побег для женщины-переговорщицы, которая случайно оказалась в самом эпицентре опасной игры. Теперь им нужно не только найти безопасный маршрут, но и опередить тех, кто не хочет, чтобы она вообще выбралась живой. С каждой минутой ситуация становится все более напряженной, а ставки все выше.

Особый интерес фильму добавляет актерский состав. В ленте снялись Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес и Розамунд Пайк — актеры, которые давно доказали, что могут одинаково убедительно выглядеть и в масштабных блокбастерах, и в психологически сложных историях.

Именно такие сочетания часто работают в фильмах Гая Ричи лучше всего: харизматичные актеры, остроумные диалоги и сюжет, который постоянно держит в напряжении. Обычно его герои — это люди с характером, которые не всегда играют по правилам, но всегда знают, как выйти из самых сложных ситуаций.

Кроме того, режиссер славится особым стилем подачи историй — с неожиданными поворотами, параллельными линиями и моментами черного юмора, которые появляются в самые неожиданные секунды.

Украинские зрители смогут увидеть "Грязные деньги" уже 14 мая 2026 года. И если новая лента сохранит тот самый драйв, за который мы любим фильмы Ричи, то нас ждет очень напряженный и стильный киносеанс.

Ранее мы писали о том, какие фильмы оказались под запретом в разных странах мира.

Также мы сообщали о популярных детективных сериалах за 2025 год. Среди сотен новых проектов есть два, которые мгновенно стали хитом.