Легендарні актори в новому фільмі Гая Річі — не пропустіть прем’єру

Сцена з фільму "Поза законом / У сірій зоні". Кадр з відео

Коли у титрах з’являється ім’я Гая Річі, одразу виникає певне очікування. Це не просто кримінальна історія зі стріляниною та погонями. У його фільмах завжди є щось більше — швидкий ритм, іронія, яскраві персонажі та приваблива британська зухвалість, яку складно повторити комусь іншому.

Новини.LIVE розповість про нову стрічку Гая Річі, яка варта уваги.

Реклама

Читайте також:

Який новий фільм від Гая Річі варто подивитись

Йдеться про фільм "Поза законом / У сірій зоні", яка має всі шанси стати однією з найгучніших кримінальних прем’єр найближчого часу. Річі знову повертається до теми ризику, великих ставок і людей, які працюють там, де закони не працюють.

У центрі історії двоє професіоналів, які спеціалізуються на евакуаційних операціях. Їхня робота — витягувати людей із найнебезпечніших ситуацій. Але нове завдання виявляється значно складнішим, ніж вони очікували.

Героям доручають організувати втечу для жінки-перемовниці, яка випадково опинилася в самому епіцентрі небезпечної гри. Тепер їм потрібно не лише знайти безпечний маршрут, а й випередити тих, хто не хоче, щоб вона взагалі вибралася живою. Із кожною хвилиною ситуація стає напруженішою, а ставки дедалі вищими.

Особливого інтересу фільму додає акторський склад. У стрічці знялися Генрі Кавілл, Джейк Джилленгол, Ейса Ґонсалес та Розамунд Пайк — актори, які давно довели, що можуть однаково переконливий мати вигляд і в масштабних блокбастерах, і в психологічно складних історіях.

Саме такі поєднання часто працюють у фільмах Гая Річі найкраще: харизматичні актори, дотепні діалоги та сюжет, який постійно тримає в напрузі. Зазвичай його герої — це люди з характером, які не завжди грають за правилами, але завжди знають, як вийти із найскладніших ситуацій.

Крім того, режисер славиться особливим стилем подачі історій — із несподіваними поворотами, паралельними лініями та моментами чорного гумору, що з’являються у найнесподіваніші секунди.

Українські глядачі зможуть побачити "Поза законом / У сірій зоні" вже 14 травня 2026 року. І якщо нова стрічка збереже той самий драйв, за який ми любимо фільми Річі, то на нас чекає дуже напружений і стильний кіносеанс.

Раніше ми писали про те, які фільми опинились під забороною в різних країнах світу.

Також ми повідомляли про популярні детективні серіали за 2025 рік. Серед сотень нових проєктів є два, які миттєво стали хітом.