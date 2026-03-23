Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Актор Том Голланд оцінив новий фільм Зендаї "Драма"

Актор Том Голланд оцінив новий фільм Зендаї "Драма"

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 09:53
Зендая у новому фільмі "Драма": Том Голланд поділився враженнями
Зендея і Паттінсон у новому фільмі. Кадр з відео

Поки Зендая та Роберт Паттінсон готуються представити свій новий фільм від A24, навколо стрічки "Драма" вже піднімається справжній шум. І, здається, не дарма.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Deadline.

Фільм ще навіть офіційно не вийшов у широкий прокат, але перші відгуки максимально емоційні. І не від абикого. Актор Том Голланд одним із перших подивився стрічку і не стримався — пішов у соцмережі ділитися враженнями. 

"Я щиро радий, що ви побачите цей фільм, і повірте мені, він вас вразить. Купуйте квитки прямо зараз!", — написав Голланд у Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чому варто подивитись фільм "Драма"

На перший погляд, історія проста. Закохана пара, підготовка до весілля, очікування нового життя. Але, як це часто буває, усе летить шкереберть у найнеочікуваніший момент. Герої Зендаї та Паттинсона — Емма і Чарлі — опиняються в ситуації, де почуття доводиться перевіряти не словами, а реальністю. І от тут починається найцікавіше.

До речі, режисер — Крістоффер Борглі — відомий тим, що вміє робити дивні, трохи незручні, але дуже життєві історії. Ще один момент, який додає інтересу — це тон фільму. Його називають романтичною чорною комедією. І якщо чесно, ця картина дійсно покаже сучасні стосунки: коли ти одночасно і любиш, і дратуєшся, і смієшся, і не до кінця розумієш, що взагалі відбувається. Фільм вийде в український прокат 1 квітня. 

Паралельно фанати чекають і на іншу гучну прем’єру — нову частину про Людину-павука. І тут теж є приємний бонус: "Людина-павук: Новий день" знову збере разом Зендаю та Голланда. До речі, сама акторка вже натякнула, що фанати точно не будуть розчаровані. 

знаменитості Зендея драма фільми новий фільм
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації