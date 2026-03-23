Зендая у новому фільмі "Драма": Том Голланд поділився враженнями

Зендея і Паттінсон у новому фільмі. Кадр з відео

Поки Зендая та Роберт Паттінсон готуються представити свій новий фільм від A24, навколо стрічки "Драма" вже піднімається справжній шум. І, здається, не дарма.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Deadline.

Фільм ще навіть офіційно не вийшов у широкий прокат, але перші відгуки максимально емоційні. І не від абикого. Актор Том Голланд одним із перших подивився стрічку і не стримався — пішов у соцмережі ділитися враженнями.

"Я щиро радий, що ви побачите цей фільм, і повірте мені, він вас вразить. Купуйте квитки прямо зараз!", — написав Голланд у Instagram.

Чому варто подивитись фільм "Драма"

На перший погляд, історія проста. Закохана пара, підготовка до весілля, очікування нового життя. Але, як це часто буває, усе летить шкереберть у найнеочікуваніший момент. Герої Зендаї та Паттинсона — Емма і Чарлі — опиняються в ситуації, де почуття доводиться перевіряти не словами, а реальністю. І от тут починається найцікавіше.

До речі, режисер — Крістоффер Борглі — відомий тим, що вміє робити дивні, трохи незручні, але дуже життєві історії. Ще один момент, який додає інтересу — це тон фільму. Його називають романтичною чорною комедією. І якщо чесно, ця картина дійсно покаже сучасні стосунки: коли ти одночасно і любиш, і дратуєшся, і смієшся, і не до кінця розумієш, що взагалі відбувається. Фільм вийде в український прокат 1 квітня.

Паралельно фанати чекають і на іншу гучну прем’єру — нову частину про Людину-павука. І тут теж є приємний бонус: "Людина-павук: Новий день" знову збере разом Зендаю та Голланда. До речі, сама акторка вже натякнула, що фанати точно не будуть розчаровані.

