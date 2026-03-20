Украинские сериалы в стиле "Поймать Кайдаша": душевные истории

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 11:51
Фрагмент из сериала "Домик на счастье". Кадр из видео

Если вам нравятся сериалы, в которых с юмором показаны семейные конфликты, то у нас есть чем вас порадовать. Такие истории нравятся всем, ведь они заставляют и смеяться, плакать и задуматься о собственной жизни.

Новини.LIVE расскажет о них больше.

"И будут люди"

События разворачиваются в начале ХХ века. Здесь есть все: любовь, зависть, семейные и общественные конфликты. Старый хозяин Свирид берет в жены молодую сироту Елену, но ее сердце принадлежит другому. Сельский священник молится, чтобы вернулся царь, а его сын Федор уже всерьез интересуется идеями большевиков. Молодежь, как всегда, стремится к любви и собственному счастью, но жизнь готовит испытания, которые не обойдешь. Первая мировая, революция, приход советской власти, первый Голодомор — и это только начало. Этому сериалу есть о чем рассказать вам.

"Домик на счастье"

Эта история о том, как двое городских жителей решили переехать в деревню, но быстро поняли, что сельская жизнь совсем не такая романтическая, как на картинках. Макс мечтает открыть страусиную ферму, а Маша пытается привыкнуть к новым условиям и ежедневно сталкивается с непредсказуемыми соседями Васей и Любой. Курьезы, смешные ситуации, мелкие конфликты — все это превращает обычное село в настоящий театр жизни. Легкий юмор и человеческие эмоции делают этот сериал приятным для вечернего просмотра.

"Сага"

Если хочется чего-то масштабного — обратите внимание на "Сагу". Сериал начинается в маленькой деревне в 1914 году, знакомит нас с Кристиной и Никитой. Герой едет на фронт Первой мировой, возвращается, женится и вместе с женой проходит через все бури жизни. Сериал охватывает целый век украинской истории — от Голодомора до Холокоста и событий ХХІ века. Это своеобразная украинская "Сто лет одиночества", но с глубоким национальным контекстом и сильными человеческими историями.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации