Українські серіали у стилі "Впіймати Кайдаша": душевні історії

Фрагмент з серіалу "Будиночок на щастя". Кадр з відео

Якщо вам подобаються серіали, де родинні конфлікти переплітаються з гумором і життєвими драмами, то українське телебачення останніми роками має чим вас потішити. Такі історії тримають у напрузі, але водночас змушують сміятися, плакати та задуматися про власне життя.

Читайте також:

Серіали для тих, хто полюбив "Спіймати Кайдаша"

"І будуть люди"

Події розгортаються на початку ХХ століття. Тут є все: кохання, заздрощі, родинні та суспільні конфлікти. Старий господар Свирид бере за дружину молоду сироту Олену, але її серце належить іншому. Сільський священник молиться, щоб повернувся цар, а його син Федір вже всерйоз цікавиться ідеями більшовиків. Молодь, як завжди, прагне кохання і власного щастя, але життя готує випробування, які не обійдеш. Перша світова, революція, прихід радянської влади, перший Голодомор — і це лише початок. Цьому серіалу є про що розповісти вам.

"Будиночок на щастя"

Ця історія про те, як двоє міських жителів вирішили переїхати у село, але швидко зрозуміли, що сільське життя зовсім не таке романтичне, як на картинках. Макс мріє відкрити страусину ферму, а Маша намагається звикнути до нових умов і щодня стикається з непередбачуваними сусідами Васею та Любою. Курйози, смішні ситуації, дрібні конфлікти — все це перетворює звичайне село на справжній театр життя. Легкий гумор і людські емоції роблять цей серіал приємним для вечірнього перегляду.

"Сага"

Якщо хочеться чогось масштабного — зверніть увагу на "Сагу". Серіал починається у маленькому селі у 1914 році, знайомить нас із Христиною та Микитою. Герой їде на фронт Першої світової, повертається, одружується і разом із дружиною проходить через усі бурі життя. Серіал охоплює ціле століття української історії — від Голодомору до Голокосту та подій ХХІ століття. Це своєрідна українська "Сто років самотності", але з глибоким національним контекстом і сильними людськими історіями.

Раніше ми писали про те, які фільми можна подивитись тим, кому сподобався трилер "Служниця". Тут на вас чекають не менш захопливі сюжети, що варті уваги.

Також ми повідомляли, що подивитись прихильникам моди, які в очікуванні продовження "Диявол носить Prada". Є не менш вартісні стрічки. Фанатам Міранди Прістлі точно сподобається.