"Хокум": новый ирландский хоррор от Neon заинтриговал зрителей

Фрагмент из фильма "Хокум". Кадр из видео

Когда кажется, что в жанре ужасов уже нечем удивить, появляются такие проекты, как "Хокум". И, честно, этот фильм довольно атмосферный.

Компания Neon, которая в последнее время активно выпускает громкие хорроры, еще несколько месяцев назад показала первый тизер к своему новому фильму. После успеха предыдущих релизов ожидания высоки, но здесь, похоже, ставка сделана не на дешевые скримеры, а на медленное, гнетущее напряжение.

Какой новый фильм ужасов ожидать весной 2026 года

Главный герой, писатель, отправляется в отдаленную часть Ирландии, чтобы развеять прах родителей. Казалось бы, очень личная и тихая поездка. Но дом, который он арендует, начинает вести себя странно. И очень быстро становится понятно, что он там не один.

В центре — Адам Скотт, которого многие знают по сериалу "Разрыв". Здесь он совсем другой — больше внутренней тревоги, меньше привычной иронии.

Режиссер — Дамиан Маккарти. Если вам попадались его предыдущие работы, вы знаете, что он умеет создавать интригующее напряжение, чтобы прям мурашки шли по коже.

Интересно, что это первый фильм Маккарти, созданный для американского проката. Впрочем, атмосфера осталась максимально "ирландской": съемки проходили на юге страны, в графстве Корк. То есть атмосфера была соответствующая — туманы, ветер и те самые дома, которые уже сами по себе выглядят немного жутковато.

Права на мировой прокат Neon выкупила еще летом 2025 года и это хороший знак. Они обычно выбирают только перспективные проекты. В кино "Хокум" планируют выпустить с 1 мая 2026 года. Появится ли фильм в украинском прокате — пока неизвестно. Но такие истории обычно все равно находят своего зрителя.

