Захопливі трилери, де кінець здивує навіть досвідчених глядачів

Антоніо Бандерас у фільмі "Шкіра, в якій я живу". Кадр з відео

Хороший трилер — це як подорож у темряві: режисер майстерно веде вас за руку, а ви думаєте, що вже все зрозуміли, але фінал виявляється геть інший. Саме ці фільми змушують повертатися до попередніх кадрів і переосмислювати кожен момент.

Новини.LIVE підготували фільми, де вас очікують цікаві повороти у сюжеті.

Фільми-трилери, що рекомендовані до перегляду

"Тіло" (2012)

Водій викликає поліцію і каже, що випадково збив чоловіка на дорозі. Все сталося миттєво, і він просто не встиг нічого зробити. Постраждалим виявився сторож моргу Анхель Торрес. Коли поліція оглядає місце аварії, вони знаходять сліди в лісі та з’ясовують, що чоловік біг від чогось. А ще виявляється, що незадовго до трагедії Анхель телефонував у поліцію і просив патруль, бо зникло одне з недавно привезених тіл. І тут починаються заплутані події, де ніхто не такий, яким здається на перший погляд.

"Ідентифікація" (2003)

Десять незнайомих людей опиняються зачиненими в покинутому готелі під час сильної зливи. Спершу вони намагаються познайомитися і знайти притулок на ніч, але незабаром стає зрозуміло, що на них очікує смертельна небезпека. Один за одним герої починають гинути, а страх і хаос заповнюють кожен коридор. Тут навіть найменший крок може стати фатальним, і кожен новий поворот сюжету може здивувати.

"Шкіра, в якій я живу" (2011)

Історія починається з великої трагедії: геніальний хірург втрачає дружину і ще й переживає страшну біду з дочкою. Дівчину жорстоко скалічили, і її розум вже не той. Тоді батько вирішує витончено помститися. Він створює Єву — людину, яку змушує жити під його контролем, виконувати всі забаганки і носити шкіру того, хто колись зруйнував життя його доньки. Але з часом у цьому жорстокому світі зароджується дивне почуття. Чи зможе людина, що пережила стільки горя, знову знайти радість і щастя?

