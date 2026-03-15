Захопливі трилери на реальних подіях, які заслуговують на увагу

Іноді фільми чи серіали знімають на реальних подіях. Мова йде про страшні, неймовірні, і водночас правдиві історії, які залишають після себе холодок у спині.

Новини.LIVE зібрали декілька трилерів, що народилися з реальних подій.

"Підміна" (2008)

За сюжетом фільму одного дня жінка повертається додому після роботи і розуміє, що сина немає вдома. Крістін, мати-одиначка, одразу звертається до поліції Лос-Анджелеса. Починаються довгі, майже п’ятимісячні пошуки. Коли ж, нарешті, хлопчик повертається додому, матір чекає не радість, а ще більший розпач: влада намагається видати чужу дитину за її рідну.

"Сноуден" (2016)

Едвард Сноуден мріяв служити своїй країні. Спершу він вступає до армії, але здоров’я стає на заваді — лікарі попереджають, що служба може коштувати йому інвалідності. Не опустивши руки, Сноуден вирішує працювати у ЦРУ, вірячи, що так зможе робити добро. Він проходить всі іспити й тести блискуче, але згодом усвідомлює, що реальність організації зовсім не така, як він уявляв. І тоді йому доводиться зробити вибір, який змінить його життя.

"Темні води" (2019)

Роберт — перспективний юрист, який одного дня вирішує кинути виклик могутній транснаціональній хімічній компанії. Вона роками забруднювала довкілля, а люди страждали від цього. Доступ до секретних файлів відкриває очі на масштаби трагедії. Роберт ризикує кар’єрою та репутацією, щоб викрити правду.

