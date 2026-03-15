Увлекательные триллеры на реальных событиях, что нельзя пропустить
Фильмы или сериалы на реальных событиях в наше время не редкость. Речь идет о страшных, невероятных, и одновременно правдивых историях, которые оставляют после себя смешенные чувства.
Новини.LIVE собрали несколько триллеров, родившихся из реальных событий.
Что посмотреть на вечер
"Подмена" (2008)
По сюжету фильма однажды женщина возвращается домой после работы и понимает, что сына нет дома. Кристин, мать-одиночка, сразу обращается в полицию Лос-Анджелеса. Начинаются долгие, почти пятимесячные поиски. Когда же, наконец, мальчик возвращается домой, мать ждет не радость, а еще большее отчаяние: власти пытаются выдать чужого ребенка за ее родного.
"Сноуден" (2016)
Эдвард Сноуден мечтал служить своей стране. Сперва он поступает в армию, но здоровье становится помехой — врачи предупреждают, что служба может стоить ему инвалидности. Не опустив руки, Сноуден решает работать в ЦРУ, веря, что так сможет делать добро. Он проходит все экзамены и тесты блестяще, но впоследствии осознает, что реальность организации совсем не такая, как он представлял. И тогда ему приходится сделать выбор, который изменит его жизнь.
"Темные воды" (2019)
Роберт — перспективный юрист, который однажды решает бросить вызов могущественной транснациональной химической компании. Она годами загрязняла окружающую среду, а люди страдали от этого. Доступ к секретным файлам открывает глаза на масштабы трагедии. Роберт рискует карьерой и репутацией, чтобы разоблачить правду.
