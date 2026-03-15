Увлекательные триллеры на реальных событиях, что нельзя пропустить

Фрагменты из сериала "Подмена". Коллаж: Новини.LIVE

Фильмы или сериалы на реальных событиях в наше время не редкость. Речь идет о страшных, невероятных, и одновременно правдивых историях, которые оставляют после себя смешенные чувства.

Новини.LIVE собрали несколько триллеров, родившихся из реальных событий.

"Подмена" (2008)

По сюжету фильма однажды женщина возвращается домой после работы и понимает, что сына нет дома. Кристин, мать-одиночка, сразу обращается в полицию Лос-Анджелеса. Начинаются долгие, почти пятимесячные поиски. Когда же, наконец, мальчик возвращается домой, мать ждет не радость, а еще большее отчаяние: власти пытаются выдать чужого ребенка за ее родного.

"Сноуден" (2016)

Эдвард Сноуден мечтал служить своей стране. Сперва он поступает в армию, но здоровье становится помехой — врачи предупреждают, что служба может стоить ему инвалидности. Не опустив руки, Сноуден решает работать в ЦРУ, веря, что так сможет делать добро. Он проходит все экзамены и тесты блестяще, но впоследствии осознает, что реальность организации совсем не такая, как он представлял. И тогда ему приходится сделать выбор, который изменит его жизнь.

"Темные воды" (2019)

Роберт — перспективный юрист, который однажды решает бросить вызов могущественной транснациональной химической компании. Она годами загрязняла окружающую среду, а люди страдали от этого. Доступ к секретным файлам открывает глаза на масштабы трагедии. Роберт рискует карьерой и репутацией, чтобы разоблачить правду.

