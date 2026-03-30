Увлекательные триллеры, где конец удивит даже искушенных зрителей

Антонио Бандерас в фильме "Кожа, в которой я живу". Кадр из видео

Хороший триллер — это как путешествие в темноте: режиссер мастерски ведет вас за руку, а вы думаете, что уже все поняли, но финал оказывается совсем другой. Именно эти фильмы заставляют возвращаться к предыдущим кадрам и переосмысливать каждый момент.

Новини.LIVE подготовили фильмы, где вас ожидают интересные повороты в сюжете.

Фильмы-триллеры, рекомендованные к просмотру

"Тело" (2012)

Водитель вызывает полицию и говорит, что случайно сбил мужчину на дороге. Все произошло мгновенно, и он просто не успел ничего сделать. Пострадавшим оказался сторож морга Анхель Торрес. Когда полиция осматривает место аварии, они находят следы в лесу и выясняют, что мужчина бежал от чего-то. А еще оказывается, что незадолго до трагедии Анхель звонил в полицию и просил патруль, потому что исчезло одно из недавно привезенных тел. И тут начинаются запутанные события, где никто не такой, каким кажется на первый взгляд.

"Идентификация" (2003)

Десять незнакомых людей оказываются закрытыми в заброшенном отеле во время сильного ливня. Сперва они пытаются познакомиться и найти приют на ночь, но вскоре становится понятно, что им угрожает смертельная опасность. Один за другим герои начинают погибать, а страх и хаос заполняют каждый коридор. Здесь даже малейший шаг может стать роковым, и каждый новый поворот сюжета может удивить.

"Кожа, в которой я живу" (2011)

История начинается с большой трагедии: гениальный хирург теряет жену и еще и переживает страшную беду с дочерью. Девушку жестоко искалечили, и ее ум уже не тот. Тогда отец решает изящно отомстить. Он создает Еву — человека, которого заставляет жить под его контролем, выполнять все прихоти и носить кожу того, кто когда-то разрушил жизнь его дочери. Но со временем в этом жестоком мире зарождается странное чувство. Сможет ли человек, переживший столько горя, снова обрести радость и счастье?

