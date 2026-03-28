Только лучшее кино: подборка фильмов для вечернего просмотра

Сцена из фильма "Банши Инишерина". Кадр из видео

Бывает такое состояние, когда хочется не просто "выключить голову" под очередной боевик, а посмотреть что-то действительно стоящее. Что-то такое, что после финальных титров оставляет приятное послевкусие или желание еще час обсуждать сюжет с близкими.

Новини.LIVE подготовили для вас четыре захватывающие ленты.

Что посмотреть вечером

"Игра" (1997)

Банкир Николас Ван Ортон имеет все: деньги, власть, стабильность. Он привык контролировать каждый свой шаг. И тут на день рождения брат дарит ему билет на "Игру". Сперва это кажется странным развлечением, но очень быстро грань между реальностью и постановкой стирается. Каждый прохожий может быть актером, а ситуация — ловушкой. Это очень увлекательный триллер.

"Игры разума" (2001)

Фильм расскажет о пути Джона Нэша, математического гения, который способен разглядеть формулы везде. Его карьера летит вверх, но вместе с признанием приходит и настоящий ужас. Это история также о невероятной силе воли и женщине, которая осталась рядом, когда весь мир вокруг главного героя начал разваливаться. Приготовьте салфетки, потому что равнодушным здесь остаться невозможно.

"Человек, который познал бесконечность" (2015)

История индийца Сринивасы Рамануджана доказывает: если у вас есть талант и вера в себя, даже границы океанов и жесткие социальные запреты не станут помехой. Парень из бедной семьи без специального образования попадает в Кембридж. Его формулы кажутся профессорам магией или безумием.

Это очень теплое, вдохновенное кино о борьбе с предубеждениями и о том, как один человек может изменить целую науку, просто слушая собственную интуицию.

"Банши Инишерина" (2022)

Самый необычный фильм в нашем списке. Представьте маленький ирландский островок, где все знают друг друга. И вдруг один старый друг говорит другому: "Я больше не хочу с тобой разговаривать".

То, что начинается как странная комедия, быстро перерастает в глубокую драму об одиночестве, гордости и том, на что мы готовы пойти, чтобы оставить после себя хоть какой-то след. Фильм очень красивый визуально, но приготовьтесь к тому, что он заставит вас задуматься над собственными отношениями с друзьями.

Ранее мы писали о том, какой увлекательный фильм с Джеки Чаном вы могли пропустить. В этой истории герой борется не только за себя, а за целую страну.

Также мы сообщали, какие сериалы за последние 30 лет стали культовыми. Среди них картина "Друзья", которую знает большинство.