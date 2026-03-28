Тільки краще кіно: добірка фільмів для вечірнього перегляду

Cцена з фільму "Банши Інішерина". Кадр з відео

Буває такий стан, коли хочеться не просто "вимкнути голову" під черговий бойовик, а подивитися щось справді вартісне. Щось таке, що після фінальних титрів залишає приємний посмак або бажання ще годину обговорювати сюжет із близькими.

Новини.LIVE підготували для вас чотири захоплюючі стрічки.

Що подивитися ввечері

"Гра" (1997)

Банкір Ніколас Ван Ортон має все: гроші, влада, стабільність. Він звик контролювати кожен свій крок. І тут на день народження брат дарує йому квиток на "Гру". Спершу це здається дивною розвагою, але дуже швидко межа між реальністю та постановкою стирається. Кожен перехожий може бути актором, а ситуація — пасткою. Це дуже захопливий трилер.

"Ігри розуму" (2001)

Фільм розповість про шлях Джона Неша, математичного генія, який здатен розгледіти формули скрізь. Його кар’єра летить угору, але разом із визнанням приходить і справжній жах. Це історія також про неймовірну силу волі та жінку, яка залишилася поруч, коли весь світ навколо головного героя почав розвалюватися. Приготуйте серветки, бо байдужим тут залишитися неможливо.

"Людина, яка пізнала нескінченність" (2015)

Історія індійця Срініваси Рамануджана доводить: якщо у вас є хист і віра в себе, навіть кордони океанів та жорсткі соціальні заборони не стануть на заваді. Хлопець із бідної родини без спеціальної освіти потрапляє в Кембридж. Його формули здаються професорам магією або божевіллям.

Це дуже тепле, натхненне кіно про боротьбу з упередженнями та про те, як одна людина може змінити цілу науку, просто слухаючи власну інтуїцію.

"Банши Інішерина" (2022)

Найбільш незвичний фільм у нашому списку. Уявіть маленьке ірландське островище, де всі знають одне одного. І раптом один старий друг каже іншому: "Я більше не хочу з тобою розмовляти".

Те, що починається як дивна комедія, швидко переростає в глибоку драму про самотність, гордість і те, на що ми готові піти, аби залишити після себе бодай якийсь слід. Фільм дуже красивий візуально, але приготуйтеся до того, що він змусить вас замислитися над власними стосунками з друзями.

Раніше ми писали про те, який захопливий фільм з Джекі Чаном ви могли пропустити. В цій історії герой бореться не лише за себе, а за цілу країну.

Також ми повідомляли, які серіали за останні 30 років стали культовими. Серед них картина "Друзі", яку знає більшість.