Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Сериал по мотивам "Острые козырьки": что известно о новинке

Сериал по мотивам "Острые козырьки": что известно о новинке

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 10:07
Сиквел "Острых козырьков": когда ожидать премьеру нового сериала
Фрагмент из фильма "Острые козырьки: Бессмертный". Кадр из видео

Мир "Острых козырьков" возвращается на экраны, но без привычного акцента на Томаса Шелби. И это один из тех случаев, когда различия действительно восхищают. Создатели работают над созданием нового сериала-продолжения, в котором дети легендарного героя станут главными героями.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Variety.

Что известно о сиквеле "Острых козырьков"

Название пока держится в секрете, но главная идея уже очевидна: история о новом поколении Шелби. И вот интересный поворот. Одним из главных персонажей является Дюк Шелби — незаконный сын Томми. Его сыграет Джейми Белл, и если вы видели фильм-продолжение "Острые козырьки: Бессмертный", вы уже знаете этого парня. Но теперь это будет совсем другая история: не просто маленькое появление, а полноценный персонаж с амбициями и, судя по всему, темными выборами. Это будет Бирмингем в начале 1950-х годов.

Прошло десять лет после финала сериала, и все уже выглядит иначе: мир изменился. Стивен Найт прямо намекает на то, что речь о новом этапе. Герой возмужал, стал жестче, хитрее. И если Томас Шелби создавал империю, Дюк, кажется, не прочь переделать ее под себя — или, что хуже, разрушить ее. Но не исключено, что старые лица вернутся. Авторы допускают камео знакомых персонажей, поэтому есть возможность снова увидеть самого Томми, хотя бы и ненадолго.

Съемки уже идут. По предварительным данным, премьера должна состояться в конце 2026 года. И если все пойдет по плану, нас ждет настоящий перезапуск той самой истории, которую смотрели на одном дыхании. И откровенно говоря — это один из тех редких случаев, когда продолжение ощущается не как попытка "заработать чуть больше денег", а как возможность рассказать что-то новое.

Читайте также:

Ранее мы писали о том, что вышел новый сериал от создателей "Очень странные дела". Он уже приятно поразил зрителей сочетанием драмы и ужасов. История расскажет о влюбленной паре, которая собирается пожениться.

Также Новини.LIVE сообщали, какие сериалы хочется пересмотреть и не один раз. Речь о культовых детективных сериалах, которые со временем не теряют актуальности.

Netflix новый сериал "Острые козырьки"
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации