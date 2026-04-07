Сиквел "Острых козырьков": когда ожидать премьеру нового сериала

Фрагмент из фильма "Острые козырьки: Бессмертный".

Мир "Острых козырьков" возвращается на экраны, но без привычного акцента на Томаса Шелби. И это один из тех случаев, когда различия действительно восхищают. Создатели работают над созданием нового сериала-продолжения, в котором дети легендарного героя станут главными героями.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Variety.

Что известно о сиквеле "Острых козырьков"

Название пока держится в секрете, но главная идея уже очевидна: история о новом поколении Шелби. И вот интересный поворот. Одним из главных персонажей является Дюк Шелби — незаконный сын Томми. Его сыграет Джейми Белл, и если вы видели фильм-продолжение "Острые козырьки: Бессмертный", вы уже знаете этого парня. Но теперь это будет совсем другая история: не просто маленькое появление, а полноценный персонаж с амбициями и, судя по всему, темными выборами. Это будет Бирмингем в начале 1950-х годов.

Прошло десять лет после финала сериала, и все уже выглядит иначе: мир изменился. Стивен Найт прямо намекает на то, что речь о новом этапе. Герой возмужал, стал жестче, хитрее. И если Томас Шелби создавал империю, Дюк, кажется, не прочь переделать ее под себя — или, что хуже, разрушить ее. Но не исключено, что старые лица вернутся. Авторы допускают камео знакомых персонажей, поэтому есть возможность снова увидеть самого Томми, хотя бы и ненадолго.

Съемки уже идут. По предварительным данным, премьера должна состояться в конце 2026 года. И если все пойдет по плану, нас ждет настоящий перезапуск той самой истории, которую смотрели на одном дыхании. И откровенно говоря — это один из тех редких случаев, когда продолжение ощущается не как попытка "заработать чуть больше денег", а как возможность рассказать что-то новое.

