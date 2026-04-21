Романтические сериалы, похожие на "Бриджертонов": увлекательные истории

Сериал "Бриджертоны" быстро стал популярным благодаря сочетанию исторической эстетики, романтики и легкого современного звучания. После просмотра большинство искали что-то с подобной атмосферой.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какие сериалы в этом случае могут вас заинтересовать.

Сериалы для фанатов "Бриджертонов"

"Сэндитон"

Тихий городок на побережье, который только начинает превращаться в модный курорт, становится местом больших перемен. Сюда попадает Шарлотта Гейвуд — девушка с характером и прямотой, которая совсем не вписывается в местные правила. Новое общество, амбиции, деньги и скрытые чувства переплетаются здесь в сложную историю, где каждый должен завоевать свое право на счастье.

"Охотники"

В Лондоне конца XIX века оказываются молодые американки, которые совсем не привыкли к жестким рамкам британской аристократии. Их свобода мышления и поведения становится вызовом для местных традиций. Девушки пытаются не только найти выгодное положение в обществе, но и сохранить собственную индивидуальность. Это история о столкновении двух миров, где каждая героиня должна пройти свой путь.

"Аббатство Даунтон"

После трагедии "Титаника" семья Кроули сталкивается с неожиданной сменой наследника. Поместье переходит к дальнему родственнику, что вызывает напряжение внутри семьи. Параллельно разворачивается жизнь слуг, которая не менее насыщена событиями, чем жизнь аристократов. Здесь каждое решение имеет значительное влияние на будущее.

