Сериалы, которые очень напоминают "Отдел нераскрытых дел": интересные истории

Пока "Отдел нераскрытых дел" на паузе, а дата выхода второго сезона держится в секрете, собрали для вас тройку крутых детективных историй. Здесь и мрачная скандинавская эстетика, и напряженные игры на выживание.

Для фанатов таких историй, Новини.LIVE и подготовили этот материал.

Детективные сериалы с высоким рейтингом

Мост (2011)

Рейтинг IMDb: 8,6

Эта история начинается с жуткой находки прямо на границе — на мосту, соединяющем Данию и Швецию, находят тело. За дело берутся Мартин и Сага. Она — чудаковатая и прямолинейная, он — более эмоциональный. Вместе они пытаются вычислить преступника, который своими убийствами пытается "поучать" общество, указывая на социальную несправедливость. Это не просто детектив, но и глубокая психологическая драма.

Читайте также:

Убийство (2007)

Рейтинг IMDb: 8,4

Сара Лунд уже почти сидела на чемоданах: переезд в Швецию, любимый человек рядом и новая жизнь. Но планы рушатся в один миг, когда находят убитой молодую девушку. Дело оказывается намного сложнее, чем казалось на первый взгляд, затрагивая даже большую политику. Сара не может уйти, пока не узнает правду. Очень атмосферный сериал.

Охотники за разумом (2004)

Рейтинг IMDb: 6,4

Сюжет забрасывает группу будущих агентов ФБР на необитаемый остров. Это должен был быть финальный экзамен, тренировка в идеальных условиях. Но иллюзия безопасности исчезает, когда стажеры начинают гибнуть один за другим. Быстро становится понятно, что убийца один из них, и он знает все их слабости. Времени мало, а доверять нельзя никому.

Ранее мы писали о том, от каких сериалов фанаты "Бриджертонов" будут в восторге. Похожие романтические истории, в которых тоже в центре сюжета красивая любовная линия.

Также Новини.LIVE сообщали о детективных сериалах в стиле "Его и ее". Они не такие известные, но так же поразят сюжетом.