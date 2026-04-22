Новый детективный сериал на Netflix, напоминающий "Мистер и миссис Смит"

Сцена из сериала "Демаскированные". Кадр из видео

Новый немецкий сериал на Netflix под названием "Демаскированные" вышел в феврале 2026 года и довольно быстро привлек внимание тех, кто любит шпионские истории с личным подтекстом. Его часто сравнивают с "Мистером и миссис Смит", потому что в центре сюжета тоже бывшие агенты.

Почему сериал "Демаскированные" стоит внимания

Сериал рассказывает о супругах, которые когда-то работали на спецслужбы, а теперь пытаются жить обычной жизнью в Берлине. Они обустроили конспиративную квартиру под названием "Гнездо" и помогают людям, которым нужна защита. Но, как всегда бывает в подобных историях, такая будничная рутина у них длится недолго.

Прошлое напоминает о себе внезапно. Появляется человек, который знает о них больше, чем должен был бы знать, и тут запускается цепь событий, которая тянет за собой старую неудачную миссию, о которой герои пытались забыть.

Саймон и Мерет — именно так зовут эту пару — постепенно оказываются в ситуации, где уже нет четкой границы между личным и профессиональным. Бывшие враги возвращаются, а вместе с ними всплывают и старые секреты, о которых каждый из них предпочел бы молчать.

Читайте также:

Сериал состоит из шести серий, каждая длится примерно от 49 до 58 минут. В главных ролях — Феликс Крамер и Сюзанна Вольф.

Если подвести итог, то это история о людях, которые пытались убежать от своего прошлого, но оно все равно их настигло. На IMDb сериал получил оценку 6.9 по состоянию на апрель 2026 года — не рекорд, но и довольно неплохой результат. Просто еще одна шпионская история в стиле Netflix, которая держится на сочетании экшена и личных драм.

Ранее мы писали о том, что Netflix планирует перезапуск культового фильма, который вышел еще 13 лет назад. В свое время он был любимцем миллионов зрителей.

Также Новини.LIVE сообщали, какой сериал от Netflix, основанный на реальных событиях, можно посмотреть за вечер. Захватывающая психологическая драма, которая затягивает с первых минут.