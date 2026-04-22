Новий детективний серіал на Netflix, що нагадує "Містер і місіс Сміт"

Сцена з серіалу "Демасковані". Кадр з відео

Новий німецький серіал на Netflix під назвою "Демасковані" вийшов у лютому 2026 року і доволі швидко привернув увагу тих, хто любить шпигунські історії з особистим підтекстом. Його часто порівнюють із "Містером і місіс Сміт", бо в центрі сюжету теж колишні агенти.

Чому серіал "Демасковані" вартий уваги

Серіал розповідає про подружжя, яке колись працювало на спецслужби, але тепер вони намагаються жити звичайним життям у Берліні. Вони облаштували конспіративну квартиру під назвою "Гніздо" і допомагають людям, яким потрібен захист. Але, як завжди буває в подібних історіях, така буденна рутина в них триває недовго.

Минуле нагадує про себе раптово. З’являється людина, яка знає про них більше, ніж мала б знати, і тут запускається ланцюг подій, що тягне за собою стару невдалу місію, про яку герої намагалися забути.

Саймон і Мерет — саме так звати цю пару — поступово опиняються в ситуації, де вже немає чіткої межі між особистим і професійним. Колишні вороги повертаються, а разом із ними спливають і старі секрети, про які кожен із них волів би мовчати.

Серіал складається з шести серій, кожна триває приблизно від 49 до 58 хвилин. У головних ролях — Фелікс Крамер і Сюзанна Вольф.

Якщо підвести підсумок, то це історія про людей, які намагалися втекти від свого минулого, але воно все одно їх наздогнало. На IMDb серіал отримав оцінку 6.9 станом на квітень 2026 року — не рекорд, але й досить непоганий результат. Просто ще одна шпигунська історія в стилі Netflix, яка тримається на поєднанні екшену та особистих драм.

