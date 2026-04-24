Самые интересные детективные сериалы украинского производства

Дата публикации 24 апреля 2026 10:04
Самые сильные детективные сериалы Украины: подборка лучших
Главный герой сериала "Тихая Нава". Кадр из видео

Сегодня наши сериалы — это уже не просто копии зарубежных шоу, а самобытные истории с собственным характером. Если хочется посмотреть что-то украинское и по-настоящему интересное, обратите внимание на эти четыре проекта.

Редакция Новини.LIVE расскажет о них больше.

Украинские детективные сериалы — что выбрать для просмотра

"Вскрытие покажет"

Этот сериал фокусируется на работе судебно-медицинских экспертов. Главная мысль здесь проста: люди могут скрывать правду, манипулировать или ошибаться, а вот доказательства на столе патологоанатома никогда. Сюжет разворачивается вокруг специалиста, который докапывается до истины даже тогда, когда следствие зашло в тупик. Это классический детектив для любителей этого жанра.

"Коп из прошлого"

История с интересным подтекстом: капитан полиции приходит в себя после 25 лет комы. Представьте состояние человека, который заснул в эпоху кассет и "девяток", а проснулся в мире гаджетов, соцсетей и совсем другой полицейской этики. Это детектив с большой порцией юмора, где главному герою приходится не только ловить преступников, но и банально учиться жить заново, потому что мир вокруг стал для него абсолютно чужим.

"Участковый с ДВРЗ"

Здесь есть история о принципиальном оперативнике Сергее Бондаре. Он был одним из лучших в городе, но из-за того, что решился пойти против влиятельного "мажора", получил "ссылку" на ДВРЗ. Теперь вместо громких дел он работает обычным участковым в самом суровом районе Киева. Это ироничная и живая комедия о том, как человек с большим опытом наводит порядок там, где царят свои специфические законы и правила.

"Тихая Нава"

Для тех, кто любит жуткие истории в духе "true crime", этот триллер подойдет идеально. События происходят в небольшом городке, который содрогается от череды зверских убийств. Случайным свидетелем и участником расследования становится молодой юрист Адам Юшкевич. В отличие от предыдущих вариантов, здесь больше напряжения, загадок и мрачной атмосферы, которая держит внимание до последнего кадра.

Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Юлия Хивренко
