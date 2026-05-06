Фільм "Шепотун": Netflix екранізував відомий бестселер з Робертом де Ніро

Здається, у любителів полоскотати собі нерви з'явився ще один серйозний привід чекати кінця літа. Netflix офіційно підтвердив роботу над екранізацією детективного бестселера Алекса Норта "Шепотун" (The Whisper Man) і навіть виклав перші кадри.

Фільм "Шептун" від Netflix

Зав'язка історії може здатися знайомою для цього жанру, але від того не менш інтригуючою. Письменник Том Кеннеді після втрати дружини намагається почати життя з чистого аркуша. Разом із восьмирічним сином він переїжджає у тихе провінційне містечко Фезербенк.

Проте спокійного життя не виходить. Містечко має своє темне минуле: двадцять років тому тут орудував серійний маніяк, якого прозвали "Шепотуном" — він виманював жертв, шепочучи їм під вікнами. Вбивцю давно засадили за ґрати, але раптом у місті знову зникає дитина — син Тома.

Зрозумівши, що офіційне слідство надто зволікає, батько береться за пошуки самостійно. Для цього йому доводиться звернутися по допомогу до власного батька — колишнього детектива. Разом їм доведеться порпатися в таємницях минулого і з'ясувати, чи повернувся старий кошмар, чи у "Шепотуна" з'явився послідовник.

Хто в кадрі та за лаштунками

Схоже, Netflix не економив на цьому проєкті. Головні ролі в ньому зіграли:

Роберт де Ніро — його присутність у касті вже сама по собі додає стрічці вагомості. Очевидно, саме він зіграє досвідченого ексдетектива і батька головного героя.

— його присутність у касті вже сама по собі додає стрічці вагомості. Очевидно, саме він зіграє досвідченого ексдетектива і батька головного героя. Адам Скотт — актор, якого ми любимо за серіалами "Велика маленька брехня" та "Розрив". Буде цікаво поглянути на нього в такому напруженому драматичному образі.

— актор, якого ми любимо за серіалами "Велика маленька брехня" та "Розрив". Буде цікаво поглянути на нього в такому напруженому драматичному образі. Мішель Монаган — зірка франшизи "Місія нездійсненна" та нещодавнього сезону "Білого лотоса".

Режисерське крісло посів Джейм Ешкрофт, відомий за трилером "Жорстока розплата". А над сценарієм працювали Чейз Палмер (співавтор адаптації стівен-кінгівського "Воно") та Бен Джейкобі ("Омен. Перше знамення"). З такою командою шансів зіпсувати історію, чесно, небагато.

Коли чекати новий фільм від Netflix

Довго чекати не доведеться. Прем'єра "Шепотуна" запланована на Netflix вже на 28 серпня.

