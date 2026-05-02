Фільм "Наглядачі" з Дакотою Фаннінг: любителям трилерів сподобається

Сцена з фільму "Наглядачі".

Якщо ви любите історії, де ліс стає пасткою, а за кожним рухом головного героя хтось стежить із темряви, то цей фільм вам може сподобатися. "Наглядачі" — це перша серйозна робота Ішани Найт Ш’ямалан, доньки того самого Найта Ш’ямалана, який часто тішить несподіваними фіналами.

Чим цікавий трилер "Наглядачі" 2024 року

Головна героїня Міна, яку грає Дакота Феннінг, веде досить спокійне й трохи сумне життя в Ірландії. Робота в зоомагазині не обіцяє пригод, аж поки шеф не просить її відвезти рідкісного папугу в інше місто. Міна називає птаха Дарвіном і рушає в дорогу через густі лісові масиви.

Як це часто буває в горорах, техніка підводить у найгірший момент: машина зупиняється посеред глушині, де навколо лише нескінченні дерева. Блукаючи лісом, дівчина натрапляє на літню жінку Медлін, яка буквально змушує її бігти до дивної бетонної споруди. Всередині виявляється ще двоє людей — переляканий хлопець Деніел та молода жінка Сіара.

Це місце нагадує щось середнє між бункером і театральною сценою. Головна особливість — величезна скляна стіна, яка вночі перетворюється на дзеркало для тих, хто всередині, але залишається прозорим вікном для тих, хто зовні. З настанням сутінків герої мусять стояти перед цим склом, поки невідомі істоти — так би мовити, наглядачі — вивчають кожен їхній жест.

У цьому дивному домі діють жорсткі правила:

Не залишатися на вулиці після заходу сонця.

Ніколи не повертатися спиною до дзеркала.

Завжди бути "на виду" у вечірній час.

Відзначимо, що Дакота Феннінг чудово впоралася з роллю відстороненої дівчини, якій доводиться вчитися довіряти чужим людям, щоб просто дожити до ранку.

