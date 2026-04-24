Фільм за романом "Мовчазний пацієнт": коли чекати

Сцена з Гетевей. Кадр з відео

Сюжет, який свого часу очолював книжкові чарти, нарешті оживе на великих екранах. Психологічний трилер Алекса Михаелідеса "Мовчазний пацієнт" готують до виходу у 2026 році, і, судячи з акторського складу, це буде одна з найсильніших драм десятиліття.

Редакція Новини.LIVE пояснить, чому вона варта уваги.

Який фільм стане хітом серед екранізацій у 2026

У центрі подій Алісія Беренсон (у виконанні Енн Гетевей), талановита і відома художниця. Її життя здавалося ідеальним до того вечора, коли вона п'ять разів вистрілила в обличчя своєму чоловікові. Після скоєного Алісія не промовила жодного слова. Вона не виправдовується, не плаче і не пояснює мотивів — вона просто обирає абсолютну, кам’яну тишу.

Чому це варто чекати

Це не просто детектив про пошук вбивці, адже ми знаємо, хто це зробив, а заплутана подорож у глибини людської психіки. Головна інтрига тримається на фанатичному бажанні психотерапевта розговорити "мовчазну пацієнтку".

Читайте також:

За попередніми даними, о крім Енн Гетевей, у стрічці можуть бути задіяні Лів Шрайбер та Кейт Вінслет. Таке поєднання обіцяє неймовірну емоційну напругу.

крім Енн Гетевей, у стрічці можуть бути задіяні Лів Шрайбер та Кейт Вінслет. Таке поєднання обіцяє неймовірну емоційну напругу. Фільм обіцяє бути важким морально, тягучим та максимально тривожним. Це історія про те, як приховані травми та старі образи вириваються назовні у найбільш жахливій формі.

У цьому кіно не буде вражаючих спецефектів чи чогось такого. Найстрашніші таємниці тут подаються пошепки або через довгі, сповнені болю погляди. Творці хочуть зробити ставку саме на емоції тут. Офіційна дата прем'єри поки невідома, але фанати вже в очікуванні.

Акторський склад теж не затверджений офіційно, принаймі самі зірки з цього приводу поки не висловлювалися, але в мережі вже багато постерів, здогадок щодо трейлеру, саме з вищезгаданими акторами. Проте очікуємо від студії офіційної інформації.

