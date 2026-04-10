Найочікуваніші екранізації 2026 року, які можуть стати культовими

Фрагмент з фільму "Голодні ігри: Світанок на Жнивах". Кадр з відео

Цього року кіноіндустрія знову підкине нам привід відкласти всі справи й зануритися в історії, які ми вже колись переживали на сторінках книг. Екранізацій багато, і серед них є справжні шедеври — від класики до сучасних бестселерів.

Новини.LIVE зібрали ті, які найсильніше чекають і читачі, і глядачі.

Екранізації, на які усі чекають у 2026 році

"Спогади про нього"

Роман Колліна Гувера знову повертає нас у світ болючих рішень і складних почуттів. У центрі історії Кенна Ровен, яка після ув’язнення повертається до міста, де живе її маленька донька. Вона хоче одного — бути поруч із дитиною, але все не так просто, адже опікуни не готові її прийняти.

І наче цього мало, у її житті з’являється Леджер — власник бару, який поступово стає для неї близькою людиною. Проблема в тому, що він пов’язаний із минулим, яке Кенна намагається забути.Екранізація вже викликає чимало розмов, і не дарма — історія обіцяє бути емоційною до останнього кадру.

Читайте також:

Вийшов фільм — 12 березня

"Одіссея"

Епічна поема Гомера отримує нове життя у форматі великого кіно. І тут усе звучить масштабно ще до прем’єри. Крістофер Нолан береться за історію царя Ітаки, який після Троянської війни намагається повернутися додому. Це шлях, сповнений випробувань, міфічних істот і боротьби за власну ідентичність.

У головній ролі — Метт Деймон, а далі список акторів нагадує окремий фестиваль зірок: Том Голланд, Енн Гетевей, Роберт Паттінсон, Зендея та інші. І вже зараз зрозуміло, що це буде не просто фільм, а подія.

Вийде — 17 липня

"Веріті"

Психологічний трилер Колліна Гувера — ще одна історія, де нічого не є тим, чим здається на перший погляд. Письменниця Лоуен Ешлі отримує незвичну роботу — завершити серію книг за іншу авторку, Веріті Кроуфорд, яка після загадкового випадку не може писати сама. Але під час роботи Лоуен знаходить рукопис, який перевертає все, що вона знала про цю сім’ю.

Вийде — 2 жовтня

"Голодні ігри: Світанок на Жнивах"

Світ Панему знову повертається на екрани завдяки приквелу Сюзанни Коллінз. Цього разу дія відбувається за 24 роки до історії Кетніс Евердін. У центрі історії молодий Геймітч Абернаті та його участь у жорстоких 50-х Голодних іграх. Тут менше романтики, більше політики, страху і того самого відчуття, коли правила гри вже наперед несправедливі.

Вийде — 20 листопада

Раніше ми писали про те, що на Netflix з'явився новий горор Стівена Кінга. Мова про екранізацію 2019 року, режисером якої виступили Кевін Колш і Денніс Відмаєр.

Також Новини.LIVE повідомляли про кращі екранізації усіх часів. Ці історії майже стали легендами.