Головна Кіно Будете приємно вражені — кращі екранізації, які обожнює весь світ

Будете приємно вражені — кращі екранізації, які обожнює весь світ

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 14:49
Улюблені екранізації світу — фільми, що перевершили очікування
Cцена з фільму "Області темряви". Кадр з відео

Перенести улюблений книжковий світ на великий екран — завжди ризик. Адже фанати помічають кожну дрібницю, і будь-яка невідповідність може стати предметом суперечок. Але іноді режисерам вдається створити справжню магію: вони зберігають дух оригіналу і додають йому нові барви, які ще більше захоплюють глядача. 

Новини.LIVE виділив кілька екранізацій, які змусять вас тримати очі відкритими від першої до останньої хвилини.

Читайте також:

Кращі екранізації в жанрі фантастика

"Я — легенда" (2007)

У Нью-Йорку залишився тільки він — Роберт Невілл, людина, якій дивом вдалося вижити у світі, охопленому смертельним вірусом. Півсвіту вже перетворено на монстрів, а решта людей загинула. Щодня він шукає спосіб врятуватися і зрозуміти, що стало причиною цієї катастрофи. Фільм показує не тільки боротьбу за виживання, але й самотність, страх і надію, які залишаються з людиною навіть у найтемніші часи.

"Області темряви" (2011)

Едді — письменник, який давно втратив натхнення і сенс у житті. Одного дня він отримує шанс, який змінює все: чарівні пігулки дозволяють йому бачити світ по-новому, повністю розкривають його можливості і дають відчуття влади та впевненості. Але за блиском успіху ховається темна правда — таємниці, що змінюють його життя назавжди. 

"Голодні ігри" (2012)

У майбутньому держава встановлює жорстокі правила: щорічні ігри на виживання, які транслюються на весь світ. Молоді учасники, серед яких Катніс і Піт — знайомі з дитинства, опиняються у смертельній боротьбі, де переможе тільки один. Їхня історія не просто гра на виживання, а про вибір, любов і сміливість проти системи, де людське життя стає лише частиною видовища. Цей фільм змушує затримати подих і щиро співпереживати героям у їхній боротьбі.

Раніше ми писали про екранізації культових бестселерів, які вийшли дуже вдалими. На екрані ожили кілька історій у вигляді фільмів і серіалів, які варто додати у свій список для перегляду.

Також ми повідомляли, що знаменита "Імла" отримає ще один шанс на екранізацію. Очікується новий горор від Стівена Кінга.

фільм добірка фантастика екранізація фільми
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
