"Цегла" 2025 — науково-фантастичний трилер для фанатів "Кубу"

Фрагмент з фільму "Цегла". Кадр з відео

Якщо вам здається, що жанр науково-фантастичних горорів уже не здатен здивувати, фільм "Цегла" 2025 року готовий довести протилежне. Тут немає стандартних монстрів чи банальних ефектів страху. Замість цього справжня психологічна пастка, яка підкреслює, наскільки крихким може бути наше відчуття безпеки.

Чи варто подивитися фільм "Цегла"

Сюжет доволі простий, але страшенно ефективний. Подружжя прокидається одного ранку, а їхній багатоквартирний будинок оточує загадкова цегляна стіна. Зовні нічого не видно, ніхто не приходить на допомогу. Спершу герої намагаються зрозуміти, що сталося, а потім змушені об’єднатися з сусідами — людьми, яким вони не зовсім довіряють. Разом вони намагаються знайти вихід, але чим далі просуваються, тим більше відчувають страх і безвихідь. Фільм майстерно грає на відчуттях глядача.

У "Цеглі" є щось від культового канадського трилера "Куб" (1997), де група людей потрапляє в смертельний лабіринт. Але "Цегла" додає більше психології і філософії — це не просто боротьба за виживання, а роздуми про людську природу, довіру та страх перед невідомим.

Відгуки глядачів різні. Одним подобається драматичність і глибокий підтекст, дехто критикує чоловічих персонажів за слабкість, але майже всі погоджуються: стрічку варто подивитися. Вона викликає дискомфорт і водночас інтригує, змушує думати і обговорювати сюжет ще довго після перегляду.

