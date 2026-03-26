"Кирпич" 2025 — научно-фантастический триллер для фанатов "Куба"

Если вам кажется, что жанр научно-фантастических хорроров уже не способен удивить, фильм "Кирпич" 2025 года готов доказать обратное. Здесь нет стандартных монстров или банальных эффектов страха. Вместо этого настоящая психологическая ловушка, которая подчеркивает, насколько хрупким может быть наше ощущение безопасности.

Стоит ли посмотреть фильм "Кирпич"

Сюжет довольно простой, но ужасно эффективный. Супруги просыпаются однажды утром, а их многоквартирный дом окружает загадочная кирпичная стена. Снаружи ничего не видно, никто не приходит на помощь. Сперва герои пытаются понять, что произошло, а потом вынуждены объединиться с соседями — людьми, которым они не совсем доверяют. Вместе они пытаются найти выход, но чем дальше продвигаются, тем больше чувствуют страх и безысходность. Фильм мастерски играет на ощущениях зрителя.

В "Кирпиче" есть что-то от культового канадского триллера "Куб" (1997), где группа людей попадает в смертельный лабиринт. Но "Кирпич" добавляет больше психологии и философии — это не просто борьба за выживание, а размышления о человеческой природе, доверии и страхе перед неизвестным.

Отзывы зрителей разные. Одним нравится драматичность и глубокий подтекст, некоторые критикуют мужских персонажей за слабость, но почти все соглашаются: ленту стоит посмотреть. Она вызывает дискомфорт и одновременно интригует, заставляет думать и обсуждать сюжет еще долго после просмотра.

