Самые ожидаемые экранизации 2026 года, которые могут стать культовыми

Фрагмент из фильма "Голодные игры: Рассвет на жатве". Кадр из видео

В этом году киноиндустрия снова подкинет нам повод отложить все дела и окунуться в истории, которые мы уже когда-то переживали на страницах книг. Экранизаций много, и среди них есть настоящие шедевры — от классики до современных бестселлеров.

Новини.LIVE собрали те, которые сильнее всего ждут и читатели, и зрители.

Экранизации, которые все ждут в 2026 году

"Воспоминания о нем"

Роман Коллина Гувера снова возвращает нас в мир болезненных решений и сложных чувств. В центре истории Кенна Ровен, которая после заключения возвращается в город, где живет ее маленькая дочь. Она хочет одного — быть рядом с ребенком, но все не так просто, ведь опекуны не готовы ее принять.

И как будто этого мало, в ее жизни появляется Леджер — владелец бара, который постепенно становится для нее близким человеком. Проблема в том, что он связан с прошлым, которое Кенна пытается забыть. Экранизация уже вызывает немало разговоров, и не зря — история обещает быть эмоциональной до последнего кадра.

Вышел фильм — 12 марта

"Одиссея"

Эпическая поэма Гомера получает новую жизнь в формате большого кино. И здесь все звучит масштабно еще до премьеры. Кристофер Нолан берется за историю царя Итаки, который после Троянской войны пытается вернуться домой. Это путь, полный испытаний, мифических существ и борьбы за собственную идентичность.

В главной роли — Мэтт Дэймон, а дальше список актеров напоминает отдельный фестиваль звезд: Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и другие. И уже сейчас понятно, что это будет не просто фильм, а событие.

Выйдет — 17 июля

"Верити"

Психологический триллер Коллина Гувера — еще одна история, где ничего не является тем, чем кажется на первый взгляд. Писательница Лоуэн Эшли получает необычную работу — завершить серию книг за другого автора, Верити Кроуфорд, которая после загадочного случая не может писать сама. Но во время работы Лоуэн находит рукопись, которая переворачивает все, что она знала об этой семье.

Выйдет — 2 октября

"Голодные игры: Рассвет на Жатве"

Мир Панэму снова возвращается на экраны благодаря приквелу Сюзанны Коллинз. На этот раз действие происходит за 24 года до истории Кетнис Эвердин. В центре истории молодой Геймитч Абернати и его участие в жестоких 50-х Голодных играх. Здесь меньше романтики, больше политики, страха и того самого ощущения, когда правила игры уже заранее несправедливы.

Выйдет — 20 ноября

Ранее мы писали о том, что на Netflix появился новый хоррор Стивена Кинга. Речь об экранизации 2019 года, режиссером которой выступили Кевин Колш и Деннис Видмайер.

Также Новини.LIVE сообщали о лучших экранизациях всех времен. Эти истории почти стали легендами.