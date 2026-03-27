Главная Кино Культовая версия "Бурного перевала" без Марго Робби: кино 90-х

Культовая версия "Бурного перевала" без Марго Робби: кино 90-х

Дата публикации 27 марта 2026 14:44
Девушка смотрит кино. Фото: freepik

Фильм "Буреломный перевал" 90-х — это тот случай, когда экранизация не просто повторяет книгу, а создает собственную магию. И хотя здесь нет легендарной Марго Робби, картина все равно оставляет сильное впечатление и заслуженно получила восторженные отзывы критиков.

Новини.LIVE расскажет больше об этом фильме.

Какая экранизация "Бурного перевала" лучшая

В центре сюжета мрачное и величественное поместье Эрншо, которое окружают дикие вересковые пустоши Йоркшира. Именно туда неожиданно попадает мальчик Хитклифф, принесенный отцом семьи из дальних странствий. Он чужой в этом мире, но есть один человек, который принимает его без условий — юная Кэти. Между ними зарождается дружба, которая постепенно превращается в сильную, настоящую любовь.

Но счастье в этой истории всегда временное. На горизонте появляется богатое и влиятельное семейство Линдонов, чье присутствие ставит перед героями непреодолимые препятствия. Конфликт, ревность и драматические повороты — все это заставляет зрителя переживать за каждую сцену.

Особенно стоит отметить в этой экранизации Ральфа Файнса в роли Хитклиффа. Его персонаж тяжелый, непростой и в то же время невероятно живой — кажется, что он дышит вместе с пейзажами Йоркшира. Жюльет Бинош, играющая Кэти, добавляет истории нежности и трагизма.

Саундтрек Рюити Сакамото — отдельный шедевр, его мелодии проникают под кожу, подчеркивая мрачность природы и внутренние переживания героев. Этот фильм часто называют самой полной адаптацией "Бурного перевала". Он не только рассказывает историю первого поколения Эрншо и Хитклиффа, но и показывает жизнь следующего, добавляя глубины и человечности второстепенным персонажам.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
