Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Экранизация "Молчаливого пациента": что известно о новом фильме

Ua ru
Дата публикации 24 апреля 2026 14:49
Фильм по роману "Молчаливый пациент": когда ждать
Сцена с Хэтэуэй. Кадр из видео

Сюжет, который в свое время возглавлял книжные чарты, наконец-то оживет на больших экранах. Психологический триллер Алекса Михаэлидеса "Молчаливый пациент" готовят к выходу в 2026 году, и, судя по актерскому составу, это будет одна из самых сильных драм десятилетия.

Редакция Новини.LIVE объяснит, почему она стоит внимания.

Какой фильм станет хитом среди экранизаций в 2026 году

В центре событий Алисия Беренсон (в исполнении Энн Хэтэуэй), талантливая и известная художница. Ее жизнь казалась идеальной до того вечера, когда она пять раз выстрелила в лицо своему мужу. После содеянного Алисия не произнесла ни одного слова. Она не оправдывается, не плачет и не объясняет мотивов — она просто выбирает абсолютную, каменную тишину.

Почему это стоит ждать

Это не просто детектив о поиске убийцы, ведь мы знаем, кто это сделал, а запутанное путешествие в глубины человеческой психики. Главная интрига держится на фанатичном желании психотерапевта разговорить "молчаливую пациентку".

  • По предварительным данным, кроме Энн Хэтэуэй, в ленте могут быть задействованы Лив Шрайбер и Кейт Уинслет. Такое сочетание обещает невероятное эмоциональное напряжение.
  • Фильм обещает быть тяжелым морально, тягучим и максимально тревожным. Это история о том, как скрытые травмы и старые обиды вырываются наружу в наиболее ужасной форме.

В этом кино не будет впечатляющих спецэффектов или чего-то такого. Самые страшные тайны здесь подаются шепотом или через длинные, полные боли взгляды. Создатели хотят сделать ставку именно на эмоции здесь. Официальная дата премьеры пока неизвестна, но фанаты уже в ожидании.

Актерский состав тоже не утвержден официально, по крайней мере сами звезды по этому поводу пока не высказывались, но в сети уже много постеров, догадок относительно трейлера, именно с вышеупомянутыми актерами. Однако ожидаем от студии официальной информации.

Ранее мы писали о том, какие фильмы-экранизации фанаты ждут уже с нетерпением в 2026 году. Речь об адаптации современных бестселлеров.

Также Новини.LIVE сообщали, какая экранизация "Культового перевала" считается для большинства зрителей лучшей. Лента вышла в 90-х.

Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации