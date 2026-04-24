Фильм по роману "Молчаливый пациент": когда ждать

Сцена с Хэтэуэй. Кадр из видео

Сюжет, который в свое время возглавлял книжные чарты, наконец-то оживет на больших экранах. Психологический триллер Алекса Михаэлидеса "Молчаливый пациент" готовят к выходу в 2026 году, и, судя по актерскому составу, это будет одна из самых сильных драм десятилетия.

Какой фильм станет хитом среди экранизаций в 2026 году

В центре событий Алисия Беренсон (в исполнении Энн Хэтэуэй), талантливая и известная художница. Ее жизнь казалась идеальной до того вечера, когда она пять раз выстрелила в лицо своему мужу. После содеянного Алисия не произнесла ни одного слова. Она не оправдывается, не плачет и не объясняет мотивов — она просто выбирает абсолютную, каменную тишину.

Почему это стоит ждать

Это не просто детектив о поиске убийцы, ведь мы знаем, кто это сделал, а запутанное путешествие в глубины человеческой психики. Главная интрига держится на фанатичном желании психотерапевта разговорить "молчаливую пациентку".

По предварительным данным, кроме Энн Хэтэуэй, в ленте могут быть задействованы Лив Шрайбер и Кейт Уинслет. Такое сочетание обещает невероятное эмоциональное напряжение.

Фильм обещает быть тяжелым морально, тягучим и максимально тревожным. Это история о том, как скрытые травмы и старые обиды вырываются наружу в наиболее ужасной форме.

В этом кино не будет впечатляющих спецэффектов или чего-то такого. Самые страшные тайны здесь подаются шепотом или через длинные, полные боли взгляды. Создатели хотят сделать ставку именно на эмоции здесь. Официальная дата премьеры пока неизвестна, но фанаты уже в ожидании.

Актерский состав тоже не утвержден официально, по крайней мере сами звезды по этому поводу пока не высказывались, но в сети уже много постеров, догадок относительно трейлера, именно с вышеупомянутыми актерами. Однако ожидаем от студии официальной информации.

