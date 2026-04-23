Коли вийде 3 сезон серіалу "Бункер": стала відома офіційна дата

Дата, на яку чекали усі: коли вийде 3 сезон серіалу "Бункер"
Шанувальники похмурих антиутопій нарешті можуть видихнути — Apple TV+ офіційно закрили питання про те, чи отримає історія про життя під землею нову главу. Продовження серіалу "Бункер" не просто в розробці, ми вже маємо конкретні дати, які варто позначити в календарі.
Редакція Новини.LIVE поділиться важливою інформацією з цього приводу.
Коли прем'єра 3 сезону "Бункер"
Якщо ви вже встигли засумувати за пригодами Джульєтти та таємницями залізних рівнів, то маємо гарні новини. Перша серія третього сезону з'явиться на екранах 3 липня 2026 року.
Графік виходу серій залишиться класичним для платформи:
- Нові епізоди виходитимуть щоп'ятниці.
- Усього на нас чекає 10 серій, наповнених інтригами та пошуками істини.
- Великий фінал сезону запланований на 4 вересня 2026 року.
Де шукати нові серії
Тут без сюрпризів. Основним і єдиним офіційним майданчиком для перегляду залишається стрімінг Apple TV+. Саме там серіал з'явиться в найкращій якості та з оригінальним озвученням.
Чого чекати від сюжету
Хоча автори тримають деталі в секреті, фінал попереднього сезону чітко дав зрозуміти: світ за межами сховища набагато складніший і небезпечніший, ніж здавалося на перший погляд. У третій частині глядачі, ймовірно, побачать більше інших бункерів та дізнаються, хто насправді керує системою і навіщо людей так довго тримали в невідомості.
