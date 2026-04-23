Україна
Головна Кіно Дата, на яку чекали усі: коли вийде 3 сезон серіалу "Бункер"

Дата, на яку чекали усі: коли вийде 3 сезон серіалу "Бункер"

Дата публікації: 23 квітня 2026 08:42
Коли вийде 3 сезон серіалу "Бункер": стала відома офіційна дата
Головна героїня серіалу "Бункер". Кадр з відео

Шанувальники похмурих антиутопій нарешті можуть видихнути — Apple TV+ офіційно закрили питання про те, чи отримає історія про життя під землею нову главу. Продовження серіалу "Бункер" не просто в розробці, ми вже маємо конкретні дати, які варто позначити в календарі.

Коли прем'єра 3 сезону "Бункер"

Якщо ви вже встигли засумувати за пригодами Джульєтти та таємницями залізних рівнів, то маємо гарні новини. Перша серія третього сезону з'явиться на екранах 3 липня 2026 року.

Графік виходу серій залишиться класичним для платформи:

  • Нові епізоди виходитимуть щоп'ятниці.
  • Усього на нас чекає 10 серій, наповнених інтригами та пошуками істини.
  • Великий фінал сезону запланований на 4 вересня 2026 року.

Де шукати нові серії

Тут без сюрпризів. Основним і єдиним офіційним майданчиком для перегляду залишається стрімінг Apple TV+. Саме там серіал з'явиться в найкращій якості та з оригінальним озвученням.

Чого чекати від сюжету

Хоча автори тримають деталі в секреті, фінал попереднього сезону чітко дав зрозуміти: світ за межами сховища набагато складніший і небезпечніший, ніж здавалося на перший погляд. У третій частині глядачі, ймовірно, побачать більше інших бункерів та дізнаються, хто насправді керує системою і навіщо людей так довго тримали в невідомості.

Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "Кіно"
Автор:
Юлія Хівренко
