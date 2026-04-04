Серіали, які більшість глядачів в мережі оцінили на 10 із 10

Головна Кіно

Дата публікації: 4 квітня 2026 15:25
Героїня серіалу "Передмістя". Кадр з відео

Рейтинг 10/10 від глядачів навіть в мережі — це не просто цифра. Це знак того, що серіал не залишив байдужим нікого. Це ті історії, які затягують із першої хвилини, змушують сміятися, нервувати, плакати і обговорювати кожну серію ще довго після фінальних титрів. 

У добірці від Новини.LIVE представлені три шоу, де ідеально все.

Найцікавіші серіали, які всі обговорюють

"Бункер для мільярдерів"

Фільм пропонує уявити, що світ занурюється у глобальну війну, і на поверхні залишатися просто небезпечно. Але обраним вдається сховатися. Мільярдери разом із сім’ями спускаються в спеціально облаштований бункер, де можна перечекати хаос зовнішнього світу. Але навіть під землею спокою немає. Старі образи та давні конфлікти між родинами спалахують з новою силою. Суперечки переростають у справжню криваву боротьбу.

Тут гроші і влада вже нічого не вирішують, а виживання стає найскладнішим випробуванням. Хто переможе в цьому підземному протистоянні, і якою ціною — невідомо.

Читайте також:

"Фолаут"

Якщо вам подобаються фантастика та постапокаліптичні світи, цей серіал точно захопить. Події відбуваються після глобальної катастрофи, а герої намагаються вижити у світі, де радіація і небезпеки підстерігають на кожному кроці. Особливо інтригуючий персонаж — старий воїн, який прожив понад двісті років. Він приховує безліч таємниць, і саме його історія стає ключем до розуміння всього цього суворого світу. 

"Передмістя"

Це історія про Саміру та Роба, які переїжджають у рідне місто чоловіка, щоб почати нове життя. На перший погляд, усе ідеально: новий будинок, нове оточення, сусіди, які здаються милими й привітними. Але краса виявляється обманливою. Все більше речей починає тривожити Саміру, особливо коли з’являється дивний і загадковий сусід Гері. Його таємниці ставлять під загрозу не лише її власне життя, а й життя родини.

Раніше ми писали про серіал на Netflix, що був знятий на реальних подіях. Вийшла дуже епічна психологічна драма. "Незнайомка" однозначно одна з вдалих екранізацій.

Також Новини.LIVE повідомляли, яку ще детективну новинку варто подивитися. Мінісеріал "56 днів" розповість про красиву, хоч і трагічну історію кохання.

добірка серіалів новий сериал серіали з високим рейтингом
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
