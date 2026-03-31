Головна Кіно Серіали з високим рейтингом: для поціновувачів хорошого кіно

Серіали з високим рейтингом: для поціновувачів хорошого кіно

Дата публікації: 31 березня 2026 17:23
Серіали з високим рейтингом: добірка для поціновувачів хорошого кіно
Фрагмент з серіалу "Кіностудія". Кадр з відео

Знайти серіал, який дійсно захоплює і виникає бажання подивитися його за вечір, дійсно важко. Багато проектів розважають, але тільки деякі з них змушують щось відчувати і переживати за головних героїв.

Новини.LIVE у цій добірці зібрали саме такі історії.

Захопливі серіали 2025 року

"Декстер: Воскресіння"

Декстер Морган повертається після довгого забуття, і для нього все змінилося. Його син Гаррісон зник, і Декстер вирішує розібратися в тому, що сталося. Він вирушає до Нью-Йорка з метою розшукати хлопця. Там на нього чекають нові випробовування — колишній друг Анхель Батіста стає ворогом, і Декстеру доведеться не лише шукати сина, а й відповідати за старі гріхи.

 

"Кіностудія"

Це комедійний серіал. Амбітний режисер Сет Роген мріє про шедевр, але доводиться жертвувати власними ідеями заради комерційного успіху. Разом із ним ми також спостерігаємо за харизматичною продюсеркою Лаурою, наївним сценаристом Мартіном та колишньою зіркою Ланою. 

"Друзі та сусіди"

Ендрю Купер вважав себе успішним: робота, сім’я, стабільне життя. Але в один момент він втрачає роботу, дружину. Щоб вижити і зберегти звичний комфорт, Ендрю обирає шлях злочинця: він починає грабувати багатих сусідів. Здається, все йде за планом, доки одного разу він не помиляється будинком і запускає серію подій, які змінять усе

"Дім Гіннесів"

Дублін, 1868 рік. Смерть голови родини Гіннесів залишає бізнес у руках чотирьох дітей. Через це між ними розгортаються інтриги, суперечки і старі образи виходять на поверхню. Колись єдина сім’я опинилася у боротьбі за владу та контроль над пивоварнею, де кожна помилка може коштувати надто дорого. 

Раніше ми писали про те, які серіали виникає бажання передивитися. Вони вийшли багато років тому, але досі популярні. 

Також Новини.LIVE розповіли про новинку про молодого Шерлока Холмса і його першу справу. Історія, що вийшла на Amazon Prime Video 4 березня, розповідає історію 19-річного Холмса ще до того, як він став легендою в кримінальній сфері.

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Ксенія Микулець
