Сериалы с высоким рейтингом: подборка для ценителей хорошего кино

Сериалы с высоким рейтингом: для любителей хорошего кино

Дата публикации 31 марта 2026 17:23
Фрагмент из сериала "Киностудия". Кадр из видео

Найти сериал, который действительно увлекает и возникает желание посмотреть его за вечер, действительно тяжело. Многие проекты развлекают, но только некоторые из них заставляют что-то чувствовать и переживать за главных героев.

Новини.LIVE в этой подборке собрали именно такие истории.

Увлекательные сериалы 2025 года

"Декстер: Воскрешение"

Декстер Морган возвращается после долгого забвения, и для него все изменилось. Его сын Гаррисон пропал, и Декстер решает разобраться в том, что произошло. Он отправляется в Нью-Йорк с целью разыскать парня. Там его ждут новые испытания — бывший друг Анхель Батиста становится врагом, и Декстеру придется не только искать сына, но и отвечать за старые грехи.

 

"Киностудия"

Это комедийный сериал. Амбициозный режиссер Сет Роген мечтает о шедевре, но приходится жертвовать собственными идеями ради коммерческого успеха. Вместе с ним мы также наблюдаем за харизматичным продюсером Лаурой, наивным сценаристом Мартином и бывшей звездой Ланой.

"Друзья и соседи"

Эндрю Купер считал себя успешным: работа, семья, стабильная жизнь. Но в один момент он теряет работу, жену. Чтобы выжить и сохранить привычный комфорт, Эндрю выбирает путь преступника: он начинает грабить богатых соседей. Кажется, все идет по плану, пока однажды он не ошибается домом и запускает серию событий, которые изменят все.

"Дом Гиннесов"

Дублин, 1868 год. Смерть главы семьи Гиннесов оставляет бизнес в руках четырех детей. Из-за этого между ними разворачиваются интриги, споры и старые обиды выходят на поверхность. Когда-то единая семья оказалась в борьбе за власть и контроль над пивоварней, где каждая ошибка может стоить слишком дорого.

Ранее мы писали о том, какие сериалы возникает желание пересмотреть. Они вышли много лет назад, но до сих пор популярны.

Также Новини.LIVE рассказали о новинке о молодом Шерлоке Холмсе и его первом деле. История, вышедшая на Amazon Prime Video 4 марта, рассказывает историю 19-летнего Холмса еще до того, как он стал легендой в криминальной сфере.

кино детективные сериалы подборка сериалов
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
