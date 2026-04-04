Сериалы, которые большинство зрителей в сети оценили на 10 из 10

Героиня сериала "Пригород". Кадр из видео

Рейтинг 10/10 от зрителей даже в сети — это не просто цифра. Это знак того, что сериал не оставил равнодушным никого. Это те истории, которые затягивают с первой минуты, заставляют смеяться, нервничать, плакать и обсуждать каждую серию еще долго после финальных титров.

В подборке от Новини.LIVE представлены три шоу, где идеально все.

Самые интересные сериалы, которые все обсуждают

"Бункер для миллиардеров"

Фильм предлагает представить, что мир погружается в глобальную войну, и на поверхности оставаться просто опасно. Но избранным удается спрятаться. Миллиардеры вместе с семьями спускаются в специально обустроенный бункер, где можно переждать хаос внешнего мира. Но даже под землей покоя нет. Старые обиды и давние конфликты между семьями вспыхивают с новой силой. Споры перерастают в настоящую кровавую борьбу.

Здесь деньги и власть уже ничего не решают, а выживание становится самым сложным испытанием. Кто победит в этом подземном противостоянии, и какой ценой — неизвестно.

"Фолаут"

Если вам нравятся фантастика и постапокалиптические миры, этот сериал точно увлечет. События происходят после глобальной катастрофы, а герои пытаются выжить в мире, где радиация и опасности подстерегают на каждом шагу. Особенно интригующий персонаж — старый воин, который прожил более двухсот лет. Он скрывает множество тайн, и именно его история становится ключом к пониманию всего этого сурового мира.

"Пригород"

Это история о Самире и Робе, которые переезжают в родной город мужа, чтобы начать новую жизнь. На первый взгляд, все идеально: новый дом, новое окружение, соседи, которые кажутся милыми и приветливыми. Но красота оказывается обманчивой. Все больше вещей начинает тревожить Самиру, особенно когда появляется странный и загадочный сосед Гэри. Его тайны ставят под угрозу не только ее собственную жизнь, но и жизнь семьи.

