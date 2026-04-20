Новий серіал, про який говорять: Фаннінг і Кідман у головних ролях

Вийшов новий серіал від Apple TV+, повз який пройти складно. Йдеться про драму з довгою назвою "У Марго проблеми з грошима" (Margo's Got Money Troubles), де зібрався справді сильний акторський склад: Ель Фаннінг, Ніколь Кідман та Мішель Пфайффер.

Чому варто подивитися "У Марго проблеми з грошима"

Прем’єра нового серіалу від Apple TV+ відбулася 15 квітня 2026 року. У день запуску відкрили доступ одразу до трьох епізодів, тож старт вийшов доволі насиченим. Тут історія не намагається бути ідеальною — вона про реальність, у якій гроші закінчуються швидше, ніж плани на життя.

Серіал знятий за мотивами роману Руфі Торп, а екранізував його Девід Келлі — той самий сценарист, який вміє робити історії, що чіпляють не спецефектами, а емоціями.

У день старту серіалу показали одразу три серії, але далі буде виходити по одній щотижня. Такий формат зараз заходить найкраще: є час обдумати побачене і трохи "пожити" з героями між епізодами.

У центрі історії Марго. Їй трохи за двадцять, вона мама і водночас людина, яка раптово опинилася без чіткої опори під ногами. Коледж залишився в минулому, грошей не вистачає, а відповідальність нікуди не дівається. І ось тут починається найцікавіше: Марго змушена вигадувати нестандартні способи вижити. Зокрема, почати заробляти на OnlyFans.

