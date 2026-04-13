Найцікавіші нові фільми 2026 року: добірка прем’єр

Сцена з фільму "Кутюр". Кадр з відео

Цей 2026 рік обіцяє бути доволі насиченим на прем’єри і, що приємно, на глядачів чекають не лише блокбастери, а й історії, які чіпляють емоційно. Є романтика, є драма, є провокація і навіть трохи модного гламуру.

Новини.LIVE склав добірку фільмів, які вже зараз називають потенційними хітами прокату.

Найочікуваніші фільми 2026 року, що вже вийшли

"Кутюр"

Історія переносить нас у світ високої моди, де все лише про гламур, але це на перший погляд. Нью-йоркська режисерка Максін приїжджає до Парижа знімати фільм про Тиждень високої моди. Здавалося б, це буде просто ще одна робота про глянець, але дуже швидко все змінюється. За лаштунками подіумів вона бачить зовсім інший світ — виснажений, живий, інколи жорсткий. А ще з’являється Антон, оператор, з яким у Максін особлива хімія, і ця історія стає вже не тільки про зйомки кіно.

"Буремний перевал"

Читайте також:

Нова версія класичної історії, яку знову переосмислюють через сучасний погляд. Головні герої — Кетрін і Гіткліф, ролі яких виконують Марґо Роббі та Джейкоб Елорді.

Це не просто романтика, а історія про пристрасть, яка не знає меж. Спочатку на екрані ми бачимо юну закоханість, а потім — біль, образи і інші наслідки сили руйнівних почуттів, які неможливо відпустити. Фільм обіцяє бути емоційно важким, але саме таким, після якого ще довго не відпускає.

"Пілліон"

Досить незвична історія про стосунки, які виходять за межі звичного уявлення. Сором’язливий Колін знайомиться з байкером Реєм — яскравим, різким і повністю вільним у своїх бажаннях чоловіком. Їхній зв’язок поступово стає чимось більшим, ніж просто випадкова зустріч.

"Любить не любить"

Комедійна мелодрама про те, як один день може перевернути все життя. Весілля, яке мало стати щасливим фіналом, раптом перетворюється на хаос, коли назовні виходять таємниці наречених. Чарлі та Емма — пара, яку всі вважали ідеальною. Але ідеальність завжди тримається на чомусь крихкому.

"Спогади про нього"

Драма про другі шанси, які завжди даються непросто. Кенна після семи років ув’язнення повертається до міста, де її ніхто не чекає з розпростертими обіймами.

Вона хоче лише одного — повернути свою доньку. І саме в цей момент у її житті з’являється Леджер — людина, яка дає їй шанс знову повірити в життя. Та чи вистачить цього, коли проти неї буде майже весь світ?

Раніше ми писали про культові фільми 2026 року, яку отримали рекордну кількість номінацій на Оскар. На 98-й церемонії були представлені багато фільмів, але лише деякі отримали нагороду.

Також Новини.LIVE повідомляли, які фільми набирають популярності у 2026 році. Ми переглянули рейтинги і зробили певні висновки.