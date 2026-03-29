3 фільми з рекордною кількістю номінацій на Оскар-2026

Сцена з фільму "Грішники". Кадр з відео

Цього року церемонія "Оскар" знову довела, що кіно здатне дивувати та залишати після себе сильні емоції. На 98-й церемонії найбільші нагороди забрали стрічки, які ще довго будуть обговорювати кіномани у всьому світі.

Найбільш номіновані фільми на Оскар-2026

Найбільше номінацій отримали "Грішники" — цілих 16. Це трилер із елементами жахів від Раяна Куглера, який знають за "Крідом" та "Чорною Пантерою". Історія про братів-близнюків Елайджу та Еліаса (Майкл Б. Джордан у двох ролях), що повертаються у рідне місто після багатьох років, спочатку здається спокійною. Але насправді на них чекає справжнє лихо. Фільм поєднує сімейні драми, жахи та несподівані повороти. "Грішники" отримали чотири статуетки, що зробило їх однією з найпомітніших стрічок року.

Другим у списку за номінаціями й успіхом став "Одна битва за іншою" — 13 номінацій. Леонардо Ді Капріо грає колишнього революціонера Боба Фергюсона, який після 16 років спокійного життя змушений зібрати стару команду, щоб врятувати доньку, викрадену давнім ворогом. Цей фільм Пола Томаса Андерсона став справжнім тріумфатором: він здобув 6 нагород, включно з "Найкращим фільмом" і "Найкращою режисурою". Історія про дружбу, відданість та мужність виявилася неймовірно близькою глядачам, а візуальна подача та акторська гра зробили цей фільм справжнім шедевром.

Ще по 9 номінацій отримали "Франкенштайн", "Марті Супрім. Геній комбінацій" та "Сентиментальна цінність". Кожен із них по-своєму цікавий: від класичної історії про створення монстра до дотепних і винахідливих пригод, які змушують сміятися й задумуватися одночасно. Якщо ви ще не бачили цих фільмів, обов’язково додайте їх у свій список.

