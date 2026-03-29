Главная Кино 3 фильма с рекордным количеством номинаций на Оскар-2026

Дата публикации 29 марта 2026 04:50
В этом году церемония "Оскар" снова доказала, что кино способно удивлять и оставлять после себя сильные эмоции. На 98-й церемонии самые большие награды забрали ленты, которые еще долго будут обсуждать киноманы во всем мире.

Новини.LIVE расскажет о фильмах, которые поражают сюжетами, актерской игрой и признанием критиков.

Самые номинированные фильмы на Оскар-2026

Больше всего номинаций получили "Грешники" — целых 16. Это триллер с элементами ужасов от Райана Куглера, который знают по "Криду" и "Черной Пантере". История о братьях-близнецах Элайдже и Элиасе (Майкл Б. Джордан в двух ролях), которые возвращаются в родной город после многих лет, сначала кажется спокойной. Но на самом деле их ждет настоящее бедствие. Фильм сочетает семейные драмы, ужасы и неожиданные повороты. "Грешники" получили четыре статуэтки, что сделало их одной из самых заметных лент года.

Вторым в списке по номинациям и успеху стал "Одна битва за другой" — 13 номинаций. Леонардо Ди Каприо играет бывшего революционера Боба Фергюсона, который после 16 лет спокойной жизни вынужден собрать старую команду, чтобы спасти дочь, похищенную давним врагом. Этот фильм Пола Томаса Андерсона стал настоящим триумфатором: он получил 6 наград, включая "Лучший фильм" и "Лучшую режиссуру". История о дружбе, преданности и мужестве оказалась невероятно близкой зрителям, а визуальная подача и актерская игра сделали этот фильм настоящим шедевром.

Еще по 9 номинаций получили "Франкенштайн", "Марти Суприм. Гений комбинаций" и "Сентиментальная ценность". Каждый из них по-своему интересен: от классической истории о создании монстра до остроумных и изобретательных приключений, которые заставляют смеяться и задумываться одновременно. Если вы еще не видели этих фильмов, обязательно добавьте их в свой список.

Читайте также:

Ранее мы писали о том, какие фильмы имеют больше всего в истории Оскаров. Эти ленты получили признание не только благодаря сценарию, но и игре актеров.

Также мы сообщали, чем обусловлен успех сериала "Бумажный дом". Он в свое время побил все рекорды по просмотрам.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
