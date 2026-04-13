Самые интересные новые фильмы 2026 года: подборка премьер

Этот 2026 год обещает быть довольно насыщенным на премьеры и, что приятно, зрителей ждут не только блокбастеры, но и истории, которые цепляют эмоционально. Есть романтика, есть драма, есть провокация и даже немного модного гламура.

Самые ожидаемые фильмы 2026 года, что уже вышли

"Кутюр"

История переносит нас в мир высокой моды, где все только о гламуре, но это на первый взгляд. Нью-йоркский режиссер Максин приезжает в Париж снимать фильм о Неделе высокой моды. Казалось бы, это будет просто еще одна работа о глянце, но очень быстро все меняется. За кулисами подиумов она видит совсем другой мир — изможденный, живой, иногда жесткий. А еще появляется Антон, оператор, с которым у Максин особая химия, и эта история становится уже не только о съемках кино.

"Буреломный перевал"

Новая версия классической истории, которую снова переосмысливают через современный взгляд. Главные герои — Кэтрин и Хитклиф, роли которых исполняют Марго Робби и Джейкоб Элорди.

Это не просто романтика, а история о страсти, которая не знает границ. Сначала на экране мы видим юную влюбленность, а затем — боль, обиды и другие последствия силы разрушительных чувств, которые невозможно отпустить. Фильм обещает быть эмоционально тяжелым, но именно таким, после которого еще долго не отпускает.

"Пиллион"

Довольно необычная история об отношениях, которые выходят за пределы привычного представления. Застенчивый Колин знакомится с байкером Рэем — ярким, резким и полностью свободным в своих желаниях мужчиной. Их связь постепенно становится чем-то большим, чем просто случайная встреча.

"Любит не любит"

Комедийная мелодрама о том, как один день может перевернуть всю жизнь. Свадьба, которая должна была стать счастливым финалом, вдруг превращается в хаос, когда наружу выходят тайны молодоженов. Чарли и Эмма — пара, которую все считали идеальной. Но идеальность всегда держится на чем-то хрупком.

"Воспоминания о нем"

Драма о вторых шансах, которые всегда даются непросто. Кенна после семи лет заключения возвращается в город, где ее никто не ждет с распростертыми объятиями.

Она хочет только одного — вернуть свою дочь. И именно в этот момент в ее жизни появляется Леджер — человек, который дает ей шанс снова поверить в жизнь. Но хватит ли этого, когда против нее будет почти весь мир?

