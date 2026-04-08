Фильм "Дьявол носит Prada 2": все, что нужно знать о продолжении

Энн Хэтэуэй в продолжении фильма "Дьявол носит Prada 2".

После почти двух десятилетий ожидания легендарный модный фильм возвращается на экраны. "Дьявол носит Prada 2" выйдет в Украине 30 апреля 2026 года, и, все поклонники моды и интриг уже в ожидании.

В 2006 году мы знакомились с младшей помощницей главного редактора журнала Runway, Энди Сакс, роль которой исполнила очаровательная Энн Хэтэуэй. Ее наставницей была непревзойденная Миранда Пристли, роль которой навсегда осталась в памяти зрителей благодаря блестящей игре Мерил Стрип.

Теперь главные герои оригинала возвращаются: Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Появятся и новые лица в сиквеле: Кеннет Брана сыграет мужа Миранды, а Люси Лю, Джастин Теру, Би Джей Новак и Полин Шаламе дополнят каст. Симон Эшли, по предварительным данным, тоже получила особую роль.

Для фанатов музыки тоже есть сюрприз: Леди Гага, которая создала оригинальную песню "Runway", снова появится в фильме.

О чем будет новый фильм "Дьявол носит Prada"

Сиквел покажет историю с точки зрения Миранды Пристли. На фоне стремительного упадка печатной индустрии Миранда сталкивается с кризисом в своем легендарном журнале. Энди Сакс теперь уже опытный редактор, которая помогает спасти ситуацию, а финальный трейлер намекает на серьезный скандал, угрожающий Runway. Фанатам интересно, как изменилась героиня Хэтэуэй и как актрисе удастся воплотить образ опытного редактора.

Сценарий к фильму написала Элина Брош МакКенна, которая уже работала над первой частью. Продюсер Венди Финерман тоже подтвердила свое участие в проекте. Первый короткий тизер вышел еще 12 ноября, полный тизер показали во время церемонии "Грэмми" 31 января 2026 года, а третий и финальный трейлер увидели свет 6 апреля.

Итак, если вы никогда не забывали о мире моды и интриг Миранды Пристли, "Дьявол носит Prada 2" точно станет одним из самых ожидаемых кинособытий года.

Ранее мы писали о том, какую украинскую комедию не стоит пропускать в 2026 году. Она ожидается в кинопрокате осенью.

Также Новини.LIVE делились подборкой хороших фильмов с актрисой Сандрой Буллок. Роли, которые достойны внимания.