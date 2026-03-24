Лучшие фильмы с Сандрой Буллок, которые полюбили зрители

Выбрать один "лучший" фильм Сандры Буллок практически невозможно. Ведь она одинаково убедительно выглядит и в космическом скафандре и в вечернем платье с пистолетом на бедре. Каждая роль у нее — маленькая победа актерского таланта.

Новини.LIVE поделится с вами несколькими фильмами, которые точно стоит посмотреть, и каждый из них показывает Сандру с новой стороны.

Читайте также:

Какие фильмы с Сандрой Буллок стоит посмотреть

"Мисс Конгениальность" (2000)

Грейси Харт — агент ФБР, которая не боится ничего. Но когда ее задание приводит на конкурс "Мисс Америка", даже она понимает, что здесь все не так просто. Красивые улыбки, диеты, этикет — это совсем не ее стиль жизни. И все это под давлением опасного преступника, который готовит свою ловушку. Фильм смешной, динамичный и показывает, что настоящая сила женщины не всегда в строгих правилах, а в уверенности и способности оставаться собой.

"Предложение" (2009)

Маргарет Тейт живет по графику: работа, высокие результаты, никаких отвлечений. Но даже такая строгая и серьезная женщина не может избежать жизненных сюрпризов. Из-за бюрократии и необходимости быстро оформить рабочую визу она импровизирует и соглашается на фиктивный брак со своим ассистентом. А дальше ее ожидает поездка в Канаду, встреча с родственниками, проверка всех "правдивых" чувств. И из этого всего рождается настоящая романтика. Легкая, смешная и теплая история, которая заставляет верить в любовь.

"Вооруженные и опасные" (2013)

Еще одна история о женщине в действии. Сандра играет агента ФБР, которая вместе с коллегой из Бостона охотится на опасного преступника. Он хитрый, непредсказуемый, и только женская логика способна ему противостоять. Фильм сочетает острый сюжет, шуточные моменты и настоящее противостояние двух сильных умов.

"8 подруг Оушена" (2018)

И наконец-то фильм, где Сандра не просто борется с преступниками, а планирует грандиозное ограбление. Дебби Оушен собирает команду профессионалов, чтобы во время светского мероприятия в Нью-Йорке похитить драгоценности прямо в присутствии сотен гостей. Стиль, смелость и остроумие — все это делает фильм не только увлекательным, но и безумно стильным.

Ранее мы писали о том, какую новинку от Гая Ричи не стоит пропустить. В фильмах снялись Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес и Розамунд Пайк.

Также мы сообщали, будет ли фильм "14 друзей Оушена". По предварительным данным, легендарная банда аферистов должна вернуться.