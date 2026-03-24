"Ваши и наши" с Эдди Мерфи: интересная черная комедия 2023 года

Эдди Мерфи в фильме "Ваши и наши". Кадр из видео

Комедия о любви — звучит просто. Но "Ваши и наши" пытается зайти немного дальше. Это не просто история о парне и девушке, которые влюбились. Это о том, что начинается после этого.

Новини.LIVE расскажет больше о сюжете "Ваши и наши".

Сюжет комедии "Ваши и наши"

Эзра, типичный "хороший парень", который вроде бы все делает правильно, но с личной жизнью у него не клеится. Он бесконечно работает, записывает подкаст, и очень боится остаться один. И вот, в его жизни появляется Амира. И тут начинается то, ради чего этот фильм вообще стоит смотреть. Потому что проблема не в них, а во всем вокруг.

Он — из еврейской семьи. Она — из мусульманской. И если в начале это кажется незначительной разницей культур, то со временем становится понятно: это целый клубок напряжения, стереотипов и неудобных разговоров, которые никто не хочет вести, но придется. Особенно, когда дело доходит до знакомства с родителями.

Тут в игру вступают Джона Хилл и Эдди Мерфи. С одной стороны — за ними очень смешно наблюдать. Правда, как отмечают зрители, иногда становится немного неудобно, потому что шутки касаются тем, которые обычно обходят стороной: раса, религия, предубеждения, "правильность" и страх сказать что-то не то.

И вот тут возникает главный вопрос: удалось ли авторам совместить легкую комедию с серьезным разговором? По отзывам фанатов этого фильма, скорее да, чем нет. Это не идеальный фильм. Но он честен в своей неловкости. И, видимо, именно поэтому цепляет. Потому что после просмотра остается не только легкое настроение, но и ощущение, что все эти темы — ближе, чем кажется.

