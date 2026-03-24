Кіно "Ваші і наші" з Едді Мерфі: цікава чорна комедія 2023 року

"Ваші і наші" з Едді Мерфі: цікава чорна комедія 2023 року

Дата публікації: 24 березня 2026 06:48
"Ваші і наші" з Едді Мерфі: цікава чорна комедія 2023 року
Едді Мерфі у фільмі "Ваші і наші". Кадр з відео

Комедія про кохання — звучить просто. Але "Ваші і наші" намагається зайти трохи далі. Це не просто історія про хлопця і дівчину, які закохалися. Це про те, що починається після цього.

Новини.LIVE розповість більше про сюжет "Ваші і наші".

Сюжет комедії "Ваші і наші"

Езра, типовий "хороший хлопець", який ніби все робить правильно, але з особистим життям у нього не клеїться. Він багато працює, записує подкаст, і дуже боїться залишитися сам. І ось, у його житті з’являється Аміра. І тут починається те, заради чого цей фільм взагалі варто дивитися. Бо проблема не в них, а в усьому навколо.

Він — з єврейської родини. Вона — з мусульманської. І якщо на початку це здається незначною різницею культур, то згодом стає зрозуміло: це цілий клубок напруги, стереотипів і незручних розмов, які ніхто не хоче вести, але доведеться. Особливо, коли справа доходить до знайомства з батьками.

Тут у гру вступають Джона Гілл і Едді Мерфі. З одного боку — за ними дуже смішно спостерігати. Правда, як зазначають глядачі, іноді стає трохи незручно, бо жарти торкаються тем, які зазвичай обходять стороною: раса, релігія, упередження, "правильність" і страх сказати щось не те.

І от тут виникає головне питання: чи вдалося авторам поєднати легку комедію з серйозною розмовою? За відгуками фанатів цього фільму, скоріше так, ніж ні. Це не ідеальний фільм. Але він чесний у своїй незручності. І, мабуть, саме тому чіпляє. Бо після перегляду залишається не тільки легкий настрій, а й відчуття, що всі ці теми — ближчі, ніж здається.

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Ксенія Микулець
