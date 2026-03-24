Кращі фільми з Сандрою Буллок, які полюбили глядачі

Кращі фільми з Сандрою Буллок, які полюбили глядачі

Дата публікації: 24 березня 2026 11:54
Кращі фільми з Сандрою Буллок, які полюбили глядачі
Фрагмент з фільму "Освідчення". Кадр з відео

Вибрати один "найкращий" фільм Сандри Буллок практично неможливо. Адже вона має однаково переконливий вигляд і в космічному скафандрі і в вечірній сукні з пістолетом на стегні. Кожна роль у неї — маленька перемога акторського таланту. 

Новини.LIVE поділиться з вами кількома фільмами, які точно варто подивитися, і кожен із них показує Сандру з нового боку.

Які фільми з Сандрою Буллок варто подивитися

"Міс Конгеніальність" (2000)

Грейсі Харт — агентка ФБР, яка не боїться нічого. Але коли її завдання приводить на конкурс "Міс Америка", навіть вона розуміє, що тут все не так просто. Красиві усмішки, дієти, етикет — це зовсім не її стиль життя. І все це під тиском небезпечного злочинця, який готує свою пастку. Фільм смішний, динамічний і показує, що справжня сила жінки не завжди у суворих правилах, а у впевненості й здатності залишатися собою.

"Освідчення" (2009)

Маргарет Тейт живе за графіком: робота, високі результати, жодних відволікань. Але навіть така сувора та серйозна жінка не може уникнути життєвих сюрпризів. Через бюрократію і необхідність швидко оформити робочу візу вона імпровізує і погоджується на фіктивний шлюб зі своїм асистентом. А далі її очікує поїздка до Канади, зустріч із родичами, перевірка всіх "правдивих" почуттів. І з цього всього народжується справжня романтика. Легка, смішна і тепла історія, яка змушує вірити в любов.

"Озброєні і небезпечні" (2013)

Ще одна історія про жінку в дії. Сандра грає агентку ФБР, яка разом із колегою з Бостона полює на небезпечного злочинця. Він хитрий, непередбачуваний, і лише жіноча логіка здатна йому протистояти. Фільм поєднує гострий сюжет, жартівливі моменти і справжнє протистояння двох сильних умів.

"8 подруг Оушена" (2018)

І нарешті фільм, де Сандра не просто бореться із злочинцями, а планує грандіозне пограбування. Деббі Оушен збирає команду професіоналів, щоб під час світського заходу в Нью-Йорку викрасти коштовності прямо у присутності сотень гостей. Стиль, сміливість і дотепність — усе це робить фільм не тільки захопливим, а й шалено стильним.

Раніше ми писали про те, яку новинку від Гая Річі не варто пропустити. У фільми знялися Генрі Кавілл, Джейк Джилленгол, Ейса Ґонсалес та Розамунд Пайк.

Також ми повідомляли, чи буде фільм "14 друзів Оушена". За попередніми даними, легендарна банда аферистів має повернутися.

фільм Сандра Буллок актори добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Ксенія Микулець
