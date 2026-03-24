Кращі фільми з Сандрою Буллок, які полюбили глядачі

Вибрати один "найкращий" фільм Сандри Буллок практично неможливо. Адже вона має однаково переконливий вигляд і в космічному скафандрі і в вечірній сукні з пістолетом на стегні. Кожна роль у неї — маленька перемога акторського таланту.

Новини.LIVE поділиться з вами кількома фільмами, які точно варто подивитися, і кожен із них показує Сандру з нового боку.

Які фільми з Сандрою Буллок варто подивитися

"Міс Конгеніальність" (2000)

Грейсі Харт — агентка ФБР, яка не боїться нічого. Але коли її завдання приводить на конкурс "Міс Америка", навіть вона розуміє, що тут все не так просто. Красиві усмішки, дієти, етикет — це зовсім не її стиль життя. І все це під тиском небезпечного злочинця, який готує свою пастку. Фільм смішний, динамічний і показує, що справжня сила жінки не завжди у суворих правилах, а у впевненості й здатності залишатися собою.

"Освідчення" (2009)

Маргарет Тейт живе за графіком: робота, високі результати, жодних відволікань. Але навіть така сувора та серйозна жінка не може уникнути життєвих сюрпризів. Через бюрократію і необхідність швидко оформити робочу візу вона імпровізує і погоджується на фіктивний шлюб зі своїм асистентом. А далі її очікує поїздка до Канади, зустріч із родичами, перевірка всіх "правдивих" почуттів. І з цього всього народжується справжня романтика. Легка, смішна і тепла історія, яка змушує вірити в любов.

"Озброєні і небезпечні" (2013)

Ще одна історія про жінку в дії. Сандра грає агентку ФБР, яка разом із колегою з Бостона полює на небезпечного злочинця. Він хитрий, непередбачуваний, і лише жіноча логіка здатна йому протистояти. Фільм поєднує гострий сюжет, жартівливі моменти і справжнє протистояння двох сильних умів.

"8 подруг Оушена" (2018)

І нарешті фільм, де Сандра не просто бореться із злочинцями, а планує грандіозне пограбування. Деббі Оушен збирає команду професіоналів, щоб під час світського заходу в Нью-Йорку викрасти коштовності прямо у присутності сотень гостей. Стиль, сміливість і дотепність — усе це робить фільм не тільки захопливим, а й шалено стильним.

