Фільм "Диявол носить Prada 2": усе, що потрібно знати про продовження

Енн Гетевей в продовжені фільму "Диявол носить Prada 2". Кадр з відео

Після майже двох десятиліть очікування легендарний модний фільм повертається на екрани. "Диявол носить Prada 2" вийде в Україні 30 квітня 2026 року, і, усі шанувальники моди та інтриг вже в очікуванні.

У 2006 році ми знайомилися з молодшою помічницею головного редактора журналу Runway, Енді Сакс, роль якої виконала чарівна Енн Гетевей. Її наставницею була неперевершена Міранда Пристлі, роль якої назавжди залишилася в пам’яті глядачів завдяки блискучій грі Меріл Стріп.

Тепер головні герої оригіналу повертаються: Меріл Стріп, Анн Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі. З’являться і нові обличчя в сиквелі: Кеннет Брана зіграє чоловіка Міранди, а Люсі Лю, Джастін Теру, Бі Джей Новак і Полін Шаламе доповнять каст. Симон Ешлі, за попередніми даними, теж отримала особливу роль.

Для фанатів музики теж є сюрприз: Леді Гага, яка створила оригінальну пісню "Runway", знову з’явиться у фільмі.

Про що буде новий фільм "Диявол носить Prada"

Сиквел покаже історію з точки зору Міранди Пристлі. На тлі стрімкого занепаду друкованої індустрії Міранда стикається з кризою у своєму легендарному журналі. Энді Сакс тепер вже досвідчена редакторка, яка допомагає врятувати ситуацію, а фінальний трейлер натякає на серйозний скандал, що загрожує Runway. Фанатам цікаво, як змінилась героїня Гетевей і як акторці вдасться втілить образ досвідченої редакторки.

Сценарій до фільму написала Еліна Брош МакКенна, яка вже працювала над першою частиною. Продюсер Венді Фінерман теж підтвердила свою участь у проекті. Перший короткий тизер вийшов ще 12 листопада, повний тизер показали під час церемонії "Греммі" 31 січня 2026 року, а третій і фінальний трейлер побачили світ 6 квітня.

Отже, якщо ви ніколи не забували про світ моди та інтриг Міранди Пристлі, "Диявол носить Prada 2" точно стане одним із найочікуваніших кіноподій року.

