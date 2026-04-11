Самые популярные фильмы среди зрителей: что смотрят в 2026 году

Фрагмент из фильма "Проект Аве Мария". Кадр из видео

Есть такие фильмы, о которых говорят еще до премьеры или после первых трейлеров, или благодаря громким именам в касте. Мы просмотрели рейтинги и тренды на "КиноБазе" и собрали несколько лент, которые сейчас чаще всего обсуждают.

Новини.LIVE отобрал еще и те, что уже можно посмотреть.

Лучшие фильмы 2026 года, которые актуальны сейчас

"Любит не любит"

IMDb: 7.5/10

Эта история начинается как классическая романтическая комедия, но быстро уходит немного в другую сторону. Счастливая пара готовится к свадьбе, все вроде идеально — пока не происходит то самое "что-то", что меняет их планы. И здесь уже не о платье или ресторане, а о том, выдержит ли их любовь настоящую проверку. Зендея и Роберт Паттинсон здесь в главных ролях.

"Проект Аве Мария"

IMDb: 8.4/10

Фильм, который больше о напряжении и человеческой смекалке, чем об обычной фантастике. Учитель Райланд Грейс просыпается сам в космосе и не помнит, как он там оказался. Постепенно пазл складывается: он — часть миссии, от которой зависит существование человечества. И, честно говоря, больше всего здесь цепляет не масштаб, а то, как один обычный человек вдруг становится последним шансом для всех.

"Супер Марио: Галактика"

IMDb: 9.1/10

Здесь все легче и ярче. Анимационное продолжение истории Марио снова погружает в знакомую игровую вселенную, но уже с большим размахом и новыми приключениями.

После успеха первого фильма создатели явно не стали сбавлять планку — наоборот, добавили еще больше динамики, юмора, за который зрители и полюбили франшизу.

"Аватар: Огонь и Пепел"

IMDb: 7.4/10

Джеймс Кэмерон снова возвращает нас на Пандору — в отдельный мир, в который интересно погрузиться. На этот раз история продолжает путь Джейка Салли и Нейтири, но ставки становятся еще выше. Здесь уже не просто о борьбе, а о выживании, семье и выборе, который приходится делать, когда все вокруг начинает разрушаться.

