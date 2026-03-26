Культовые фильмы Гая Ричи: 3 ленты с высокими рейтингами

Дата публикации 26 марта 2026 19:07
Фрагмент из фильма "Шерлок Холмс". Кадр из видео

Наверное, нет человека, который бы не любил кино и не слышал о Гае Ричи. Его фильмы всегда отличаются динамичным сюжетом, харизматичными героями и уникальным криминальным юмором. Если хотите окунуться в мир ярких гангстеров, неожиданных поворотов и блестящих диалогов — вам точно к Гаю Ричи.

Новини.LIVE расскажет о нескольких лентах, которые стоят внимания.

Лучшие фильмы Гая Ричи, которые нельзя пропустить

"Большой куш"

Этот фильм 2000 года — настоящий шедевр гангстерской комедии. История о бриллиантах, подпольных боях и невероятно колоритных персонажах. Одну из главных ролей исполнил легендарный Брэд Питт, а лента до сих пор занимает одну из топовых позиций в рейтингах IMDb и имеет 8.2 из 10. Если ищете легкую, но одновременно продуманную криминальную историю — "Большой куш" будет идеальным выбором.

"Карты, деньги, два ствола"

Первый полнометражный фильм Гая Ричи 1998 года произвел настоящий фурор и до сих пор остается классикой черной комедии. Это история о лондонских проходимцах, деньгах, долгах и стволах, которую можно смело сравнивать с "Криминальным чтивом" Квентина Тарантино. На IMDb лента имеет 8,1 балла, а зрители и критики хвалят ее за динамику и непредсказуемые повороты сюжета.

"Шерлок Холмс"

Фильм 2009 года рассказывает классическую историю о всемирно известном детективе, но в новом, по-настоящему кинематографическом исполнении. Здесь есть и яркий экшен, и хитро закрученные расследования, и динамика, которая заставляет смотреть не отрываясь. Рейтинг IMDb — 7,5. Перед Шерлоком и Ватсоном предстает испытание, способное бросить вызов даже самым умным умам Лондона.

Ранее мы писали о лучших фильмах с Леонардо Ди Каприо, что стоит посмотреть. Издание Новини.LIVE выделило четыре ленты, которые, пожалуй, видели большинство и не один раз. Среди них них и культовый "Титаник".

Также мы сообщали, на что можно пойти в кино в 2026 году. В Новини.LIVE рассказали о главных кинопремьерах, которые не стоит пропустить. Представлены фильмы в разных жанрах.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
